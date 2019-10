Mercosur.- Compromís pide no firmar el acuerdo con Mercosur "hasta que no se asegure que los mercados operan con las mismas normas"

Publicado 05/10/2019 11:02:46 CET

Compromís pide no firmar el acuerdo con Mercosur "hasta que no se asegure que lo COMPROMÍS - Archivo

VALÈNCIA, 5 Oct. (EUROPA PRESS) -

El diputado y portavoz de Compromís en la Comisión de Agricultura, Ganadería y Pesca en las Corts Valencianes, Josep Nadal, y la vicepresidenta de la misma Comisión y también diputada de Compromís, Graciela Ferrer, han presentado una propuesta para que Les Corts Valencianes insten al Consell a pedir al Gobierno central que no firme el Acuerdo de la Unión Europea (UE) con Mercosur "hasta que no se asegure que los mercados agrícolas de origen y de destino operan con las mismas normas, asegurando algunas al menos para los productos importados en la UE".

Entre las condiciones que los diputados de Compromís han pedido que se aseguren destacan las de carácter laboral y comercial exigidas en la UE, como por ejemplo no importar productos, ni aplicar contingentes que se superpongan en la misma época de comercialización que las producciones de la UE y la declaración de la producción mediterránea como especialmente sensible "para que se puedan revisar los tratados y establecer medidas de protección".

Los diputados de Compromís han incluido la prohibición de la importación de productos agrícolas de países con productos autorizados que en la UE tienen el uso prohibido, así como la prohibición de importar productos ganaderos provenientes de países con autorización para hormonas prohibidas en la UE, entre otras propuestas.

Nadal y Ferrer han señalado la "importancia de implementar una fiscalidad verde común en toda la UE que grave la impronta de carbono de los productos importados de miles de kilómetros del punto de consumo".

Para el diputado Josep Nadal, el acuerdo con Mercosur "es un obstáculo más en el camino de la supervivencia de nuestra agricultura". "No solo será una competencia desleal para nuestra gente del campo, sino que en nada mejorará la situación laboral del campo sudamericano, ni la del nuestro donde ya tenemos empresas de trabajo temporal explotando a la gente", ha asegurado.

"Además, hoy en día ya se importa más cítrico de Mercosur del que nosotros exportamos. Desde Compromís consideramos que ratificar el acuerdo significaría abandonar a nuestro sector", ha añadido Nadal.

"AGRICULTURA VALENCIANA Y EUROPEA DE FUTURO"

En este sentido, la diputada Graciela Ferrer ha defendido que "trabajamos por una agricultura valenciana y europea de futuro, respetuosa con el medio ambiente y la salud. Por eso denunciamos la entrada de productos baratos importados sin garantías sanitarias que inundan nuestros mercados, mientras nuestro sector cumple con las exigencias europeas sufriendo la competencia desleal de terceros países".

Por su parte, el diputado de Compromís en el Congreso, Joan Baldoví, ha insistido en que "es absolutamente necesario que una fuerza valenciana como Compromís esté en Madrid". "Con nosotros allí no se firmará el nuevo tratado con Mercosur si no hay antes una garantía de que esto no afecta a nuestras naranjas", ha aseverado.

"Compromís en Madrid es garantía de defensa de nuestros intereses, de los intereses de la gente de abajo, de los intereses de nuestros agricultores y agricultoras", ha concluido.