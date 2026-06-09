Acreedores por las renovables quieren desplegar su estrategia de cobro en las sedes del Mundial de EE.UU.

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MADRID, 9 Jun. (EUROPA PRESS) -

Los fondos acreedores por el recorte retroactivo de las primas a las renovables llevadas a cabo en 2013 buscan acrecentar su presión y han registrado una de las sentencias contra el Reino de España en tribunales federales de Estados Unidos ubicados en todas las jurisdicciones que pueden albergar encuentros tras la fase de grupos de la Copa del Mundo de fútbol, que arranca esta semana y que se celebra, además de en el país estadounidense, en México y Canadá.

Según la documentación judicial consultada por Europa Press, la deuda ha sido ya registrada, pudiendo así ser exigible ante los tribunales federales de Nueva York, Nueva Jersey, Massachusetts, Pensilvania, Georgia, Florida, Illinois, Tennessee, Texas y California, entre otros territorios del país.

En concreto, la expansión de estos registros fue autorizada por el Tribunal Federal del Distrito de Columbia mediante una orden emitida el pasado 10 de abril, permitiendo así a los acreedores inscribir la sentencia en cualquier distrito federal de Estados Unidos al apreciar causa suficiente para ello.

Fuentes próximas a los procedimientos indicaron que este frente abierto constituye "un paso fundamental" para facilitar futuras actuaciones de investigación patrimonial, localización de bienes y eventuales procedimientos de embargo de bienes o bloqueo de pagos dentro de las jurisdicciones correspondientes.

De esta manera, el movimiento representa un paso más en la creciente presión judicial derivada de los procesos iniciados tras la retirada retroactiva de los incentivos a las energías renovables.

No obstante, fuentes del Ministerio para la Transición Ecológica y el Reto Demográfico indicaron que el registro de laudos de renovables en manos de Blasket en varios distritos de Estados Unidos donde se celebrarán partidos del Mundial de Fútbol 2026 es "únicamente formal", ya que cualquier intento de embargo de bienes españoles en el país "requerirá un procedimiento en el que España podrá defender sus intereses".

Las mismas fuentes, que consideraron que la actuación del fondo de litigación "únicamente pretende generar ruido mediático para España, al igual que en otras ocasiones", recordaron que la Federación Española de Fútbol es una entidad privada independiente del Estado y la operativa de la selección española de fútbol "debería ser ajena a cualquier actuación de Blasket".

Además, subrayaron que España ha presentado un escrito ante el Tribunal Supremo de Estados Unidos solicitando que "declare que los tribunales del país no tienen jurisdicción -dentro de la petición de certiorari- y, por lo tanto, los laudos no pueden ser ejecutados".

27 LAUDOS.

España suma 27 laudos internacionales vinculantes pendientes de pago y continúa enfrentándose a procedimientos de reconocimiento y ejecución en Estados Unidos, pero también en otros países como Bélgica, Holanda, Australia, Reino Unido o Singapur.

Fuentes próximas a los procedimientos, que están siendo gestionados por Blasket Renewable Investments y representados por King & Spalding, afirmaron que los acreedores "están utilizando todas las herramientas legales a su alcance para hacer cumplir resoluciones judiciales firmes".

Asimismo, añadieron que la expansión de los registros en Estados Unidos "demuestra que la fase de ejecución continúa avanzando y que las consecuencias del impago siguen extendiéndose internacionalmente".

La cifra que acumula España en indemnizaciones por las resoluciones arbitrales sufridas ya en contra por los recortes retroactivos de las primas renovables suman unos 2.316 millones de euros. De esta cifra, 552 millones se corresponden con los sobrecostes financieros y legales derivados de los impagos.