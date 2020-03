México.- La acusada de participar en el secuestro de una francesa en México en 2017: "Soy ajena a todo eso"

La Fiscalía de la Audiencia Nacional pide 21 años de prisión por detención ilegal, lesiones e integración en organización criminal

La acusada de haber participado en 2017 en el secuestro de una ciudadana francesa en el estado de Guanajuato (México) ha negado tener relación con los hechos y que mediara con el marido de la secuestrada para controlar si éste hablaba con la policía o si daba pasos para abonar el rescate de seis millones que se le pedía.

Durante su declaración como procesada en el juicio oral ante la Sección Tercera de la Sala de lo Penal de la Audiencia Nacional, Isabel Mazarro ha negado conocer o haber coincidido nunca con la secuestrada, Nancy Michelle Kendall, aunque ha reconocido que con el marido de ésta, Alain, sí que entabló cierta relación dado que la comunidad de San Miguel de Allende era pequeña y él les alquiló a ella y a su marido su casa en 2015 para celebrar su boda.

Según el relato de los hechos de Fiscalía, durante el secuestro --que duró dos meses y medio-- Nancy permaneció retenida en un apartamento de la localidad de San Miguel de Allende y llegaron a amputarle un dedo para forzar al marido a que se decidiera por abonar el rescate.

"LA PERSONA CON LA QUE ME CASÉ NO EXISTE"

Ante las preguntas del fiscal, la acusada ha asegurado que la llamada que hizo tras el secuestro a Alain fue para interesarse por el suceso. Además, ha insistido que tras esa llamada que hizo al marido de la secustrada interesándose por el hecho, no volvió a hablar con él dado que por lo que pudo saber por dos amigos, no quería hablar con nadie del secuestro y le molestó la llamada.

Por otro lado, en relación a la verdadera identidad de su esposo, con quien presuntamente colaboró en el secuestro, ha negado conocerla y ha apuntado que le sorprendió descubrir al tiempo que se trataba de un guerrillero chileno "buscado por la Interpol". "Me enteré de su identidad por la prensa", ha llegado a decir.

"Me dijo que era mexicano, se llamaba Ramón Guerra y era conocido en toda la ciudad. Era querido por la gente. Todo muy normal. Pero la persona con la que me casé no existe. Después salió por prensa que era una persona con identidad falsa y que ése no era su nombre real, conocí a una persona que no existe. Tenía un acento un poco extraño, pero me contó que con tres años su familia se lo llevó a Argentina, Uruguay y Chile", ha afirmado a preguntas del Ministerio Público.

Sobre el apartamento en el que se retuvo a la ciudadana francesa, que pertenecía uno de los dos hijos de su marido, Mazarro ha apuntado que si bien conocía de la existencia del mismo, y que se habían realizado obras en él, nunca se acercó a verlo. Ha añadido que ese apartamento era un regalo de su marido a su hijo, y que éste a su vez lo alquilaba.

Según el escrito de Fiscalía, ese apartamento fue adaptado gracias a diversas obras para facilitar tener allí a la persona retenida contra su voluntad en "una pequeña habitación". "La habitación tenía dos cámaras de vigilancia instaladas, al menos tres personas varones la custodiaban, accedían al lugar vestidas con monos blancos, máscaras y lentes en la cara, usaban guantes y portaban armas largas", recuerda el Ministerio Fiscal.

UNA LLAMADA CLAVE

En cuanto a la llamada que le hizo su marido tras ser detenido por la policía mexicana, ha apuntado que sólo le pidió que llamara a un abogado y que le acercara a comisaria la documentación del automóvil, y ha negado taxativamente que le trasladara que sacaran "lo que tenía guardado en un cajón" y que supuestamente hacía referencia a la secuestrada.

La detención de su marido se produjo el mismo día que se interceptó el paquete que contenía el dedo amputado de Nancy. En dicha operación policial fue detenido el conductor de una furgoneta que seguía al taxi que portaba el paquete y que dijo llamarse Ramón Alberto Guerra Valencia. Sin embargo, después se supo que su verdadero nombre era Raúl Julio Escobar Poblete, guerrillero chileno conocido como 'comandante Emilio' que fue un integrante del grupo armado Frente Patriótico Manuel Rodríguez (FPMR).

Isabel Mazarro ha señalado que tras la detención de su marido, y al no saber de su paradero, temió que el secuestrado fuera él --un reconocido director de colegio e impulsor de una revista cultural--, pero cuando recibió la llamada de la policía explicándole los cargos, y ante las situaciones extrañas que vivió esos días --asegura que había coches extraños aparcados frente a su casa-- decidió ir a España "un poco obligada por la familia". Así, ha negado que saliera de México huyendo para no ser detenida puesto que en todo momento ha facilitado su localización a las autoridades del país.

LA DECLARACIÓN DE NACY Y ALAIN, EN EL AIRE

A preguntas de su defensa, Mazarro ha ahondado en que ella tuvo conocimiento del secuestro por unos amigos que tenía en común con Alain el día 14 de marzo de 2017 y no el 13 de marzo (día del secuestro). Y ha negado tajantemente que hablara del secuestro de la francesa con nadie antes del 14 de marzo.

Durante la sesión de este lunes, además de la procesada han declarado como testigos sus dos hermanas, quienes han apoyado la versión de Mazarro y han indicado que su cuñado, que resultó ser un guerrillero perseguido por la Interpol, era una persona normal y querida por la comunidad.

En su escrito de acusación, la Fiscalía de la Audiencia Nacional pide para Mazarro 21 años de prisión por un delito de detención ilegal, dos delitos de lesiones por pérdida de miembro no principal y daño psicológico, y un delito de integración en organización criminal.

El juicio oral continuará esta tarde con declaraciones de testigos por videoconferencia desde México, y el tribunal ha avanzado que se trabaja para localizar al matrimonio francés que sufrió el secuestro y que habrían cambiado su residencia a EEUU. En caso de que no obtener esa testifical, desde fiscalía adelantan que pedirán suspender el juicio oral.