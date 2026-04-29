El empresario Víctor de Aldama a su llegada al Tribunal Supremo, a 29 de abril de 2026, en Madrid (España). Los acusados se sientan desde el pasado 7 de abril en el banquillo del Tribunal Supremo por presuntas irregularidades en los contratos de mascarill - Gabriel Luengas - Europa Press

MADRID, 29 Abr. (EUROPA PRESS) -

El empresario y presunto conseguidor del 'caso Koldo', Víctor de Aldama, ha señalado en su declaración como acusado en el juicio del Tribunal Supremo que Koldo García, el que fue asesor del exministro José Luis Ábalos, le contactó porque estaban "un poco verdes" al llegar a Transportes tras la moción de censura que llevó a Pedro Sánchez a Moncloa y ha asegurado que meses después querían que constructoras ayudaran a "la financiación del Partido Socialista".

"Estaban un poco verdes cuando habían llegado al Ministerio con más presupuesto de España, una cartera importante, un sitio que para ellos era nuevo", ha asegurado Aldama este miércoles sobre sus primeros contactos con Koldo y Ábalos a partir de junio de 2018.

Aldama ha indicado que al entonces ministro y a Koldo les "interesaba mucho" Sudamérica, porque "Ábalos controlaba mucho parece ser Colombia por anteriores actividades: "Querían desarrollar más convenios y expandirse más, por decirlo de alguna manera, en el que España y empresas españolas expandiesen más en Sudamérica".

Dicho eso, ha declarado que trasladó que tenía contactos tanto en México como en Ecuador y Venezuela, y que se reunió con Koldo y Ábalos en el Ministerio con México como prioridad, ya que era lo que más les interesaba "para empezar a colaborar".

"En el mes de agosto es la primera vez que Koldo me presenta al ministro. Me lo presenta en el Ministerio y me lo presenta en su despacho", ha asegurado.

LOS PAGOS MENSUALES DE 10.000 EUROS

Meses después, en 2019, el entonces asesor le dijo que le iban a presentar "empresas constructoras". "Como tú te dedicas a esto, seguramente a muchos de ellos ya les conoces, que trabajan ya para el Ministerio y de alguna manera nosotros tenemos que ver cómo poder ayudarles", ha manifestado que le dijo Koldo.

"No es ninguna ayuda, pero se habla de la palabra ayuda, de 'cómo podemos ayudarnos para que ellos se lleven la licitación, que al final se la van a llevar, pero si les ayudamos a que la ganen, pues podremos tener un rendimiento que a nosotros nos hace falta para la financiación del partido'", ha añadido.

Aldama ha señalado que preguntó "quién va a facturar esto" y Koldo le respondió que "no se puede facturar": "Tienes tú que hablar con ellos, y vas a ser tú el nexo, porque las empresas tienen que pagar en efectivo".

"Entonces yo ahí ya entiendo que no es una donación al uso, y ya entiendo que estamos haciendo algo ilegal, en el que de alguna manera no me siento del todo cómodo, pero tampoco me siento incómodo. Veo la oportunidad, y lo que quiero es seguir trabajando y que me sigan dando cosas, que al final es por lo que estaba haciendo todo el esfuerzo, y estaba poniendo todos mis contactos encima de la mesa, para ganarme la confianza de ellos", ha apostillado.

DESDE 2019 HASTA 2022

De ese dinero de las "obras públicas" ha dicho que salieron los pagos mensuales de 10.000 euros a los otros dos acusados. "Se empiezan a dar contratos y las empresas empiezan a pagarme en efectivo y yo empiezo a llevar dinero, hago entregas en el Ministerio y en la casa de Ábalos en El Viso. Esto era constante porque empieza una ruleta, empiezan a caer licitaciones", ha afirmado.

"Los 10.000 euros es un fijo que yo quedo con Koldo para que ellos estén tranquilos en sus gastos mensuales fijos, y lo otro era dinero para ellos, que yo no entro en qué hacían o qué no hacían, pero ellos siempre me han dicho que parte de ese dinero iba para la financiación del Partido Socialista", ha declarado.

Aldama ha señalado que empezó en 2019 y "siguió cumpliendo" hasta finales de 2022. Según su relato, se dirigía al Ministerio con "una mochila" y accedía por el ascensor del ministro: "Solamente llevaba la mochila cuando llevaba dinero en cantidades importantes", tanto a Transportes como a la casa oficial del exministro en El Viso.

"Si llevaba entre 50-60.000 euros, lo llevaba en un sobre, porque en billetes de 50 es un taco y lo llevaba en dos o tres sobres. Si llevaba cantidades más altas, como he llegado a llevar alguna vez hasta 250.000 euros, lo llevaba en la mochila", ha señalado.

La Fiscalía Anticorrupción solicita 24 años de cárcel para Ábalos y 19 años y medio para Koldo por presuntos delitos de pertenencia a organización criminal, cohecho, aprovechamiento de información privilegiada, tráfico de influencias y malversación. Para Aldama pide 7 años por esos tres primeros, de los que se declaró culpable en su escrito de defensa, por lo que le aplica la atenuante de confesión.

Por su parte, las acusaciones populares que encabeza el PP, reclaman 30 años de cárcel para el exministro y su exasesor, mientras que para el empresario piden la misma pena que el fiscal.