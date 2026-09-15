El Cabildo de Gran Canaria guarda un minuto de silencio en memoria de la joven asesinada en México Claudia Tacoronte

Minuto del silencio en el Cabildo de Gran Canaria por el asesinato de Claudia Tacoronte en México - CABILDO DE GRAN CANARIA

LAS PALMAS DE GRAN CANARIA 15 Sep. (EUROPA PRESS) -

El Cabildo de Gran Canaria ha guardado este martes un minuto de silencio en memoria de Claudia Tacoronte Aguilera, la joven grancanaria y estudiante de último curso del Grado en Educación Infantil de la Universidad de Granada (UGR), asesinada durante su estancia académica en México.

El presidente del Cabildo de Gran Canaria, Antonio Morales, ha encabezado el minuto de silencio y ha expuesto la necesidad de que se investigue hasta el final las circunstancias de lo ocurrido y se esclarezcan los hechos, según ha informado la institución insular en nota de prensa.

En este acto han participado miembros del gobierno insular, consejeros de la corporación, trabajadores de distintas áreas del Cabildo de Gran Canaria y las jugadoras del Rocasa Remudas, que se han sumado a este gesto de recuerdo y solidaridad con la familia y seres queridos de Claudia, así como de reivindicación de justicia ante lo ocurrido.

Claudia Tacoronte estaba realizando un programa de movilidad internacional en la Universidad Autónoma del Estado de Morelos (UAEM), donde tenía previsto cursar el primer cuatrimestre antes de regresar a España en Navidad.

El Cabildo de Gran Canaria ha querido, con este minuto de silencio, trasladar públicamente su pesar y sus condolencias a la familia de Claudia, a sus amistades y a sus seres queridos, así como acompañarlos en estos momentos de profundo dolor.