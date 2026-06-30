México.- Los ciudadarealeños podrán seguir los partidos de España en el Mundial en una pantalla gigante en la plaza Mayor

Pantalla gigante para el mundial en Ciudad Real - AY CIUDAD REAL

CIUDAD REAL 30 Jun. (EUROPA PRESS) -

El partido de dieciseisavos de final del Mundial de Fútbol que disputarán este jueves las selecciones nacionales de España y de Austria se podrá vivir en directo desde la plaza Mayor de Ciudad Real. El Ayuntamiento va a instalar una pantalla gigante que, a partir de ahora, se volverá a usar en todas las rondas a las que consiga llegar el combinado dirigido por Luis de la Fuente en la competición que están albergando Estados Unidos, México y Canadá.

Así lo ha anunciado el concejal de Deportes, Pau Beltrán, quien ha recordado que el partido dará comienzo a las 21.00 horas, pero que desde una hora antes habrá animación para que los aficionados vayan entrando en ambiente antes de la disputa del encuentro, "para que todo el mundo vaya allí a pasárselo bien, a animar a España y a que seamos una vez más referentes en Ciudad Real y que todo el mundo disfrute".

"Vamos a tener una pantalla de 25 metros cuadrados con un sonido envolvente como ya tuvimos en la final de la Eurocopa o en la final del Mundial Femenino", añade el concejal, según informa el Consistorio.

El edil ha destacado que por sus dimensiones es una de las pantallas más grandes que ha puesto el Ayuntamiento. "25 metros cuadrados de la última generación de pantallas para que todo el mundo de Ciudad Real vea el fútbol que se merece y vayamos allí a animar a nuestra selección", ha destacado.