El Gobierno traslada su cariño a familia y amigos de la estudiante asesinada en México: "Se me encoge el corazón"

La ministra de Ciencia, Innovación y Universidades, Diana Morant, durante la inauguración del curso universitario en la Universidad de Valencia, en el Centre Cultural La Nau, a 11 de septiembre de 2026, en Valencia (España). La apertura oficial del curso - Rober Solsona - Europa Press

MADRID 14 Sep. (EUROPA PRESS) -

El Gobierno ha trasladado su cariño a la familia y amigos de la estudiante de la Universidad de Granada Claudia Tacoronte Aguilera, asesinada en Cuautla (México) donde realizaba una estancia de movilidad académica en la Universidad Autónoma del Estado de Morelos (UAEM).

"Se me encoge el corazón al conocer la noticia del asesinato de Claudia, estudiante de la Universidad de Granada, durante su estancia de movilidad académica en México. Quiero trasladar todo mi cariño a su familia, a sus amigas y amigos, y a toda la comunidad universitaria granadina en estos momentos tan difíciles", ha lamentado este lunes la ministra de Ciencia, Innovación y Universidades, Diana Morant, en una publicación en la red social X.

Por su parte, la ministra de Igualdad, Ana Redondo, ha destacado en la misma red social tras el asesinato de la estudiante que "la violencia machista no sabe de geografía ni de edad" y ha mandado su pésame a sus seres queridos y a la comunidad universitaria de Granada.

"Claudia tenía 21 años y era estudiante de Erasmus en México, una experiencia que debió ser de aprendizaje y de libertad. Pero la violencia machista no sabe de geografía ni de edad. Mi más sincero pésame y un abrazo a sus seres queridos y a la comunidad universitaria de Granada", ha subrayado.

En la misma línea, el ministro de Política Territorial y Memoria Democrática, Ángel Víctor Torres, ha lamentado también en X la "dolorosísima noticia" y ha añadido que "ante hechos tan injustos es imposible que las palabras den suficiente consuelo a sus seres queridos". "Todo mi cariño y apoyo a la familia de Claudia. DEP", ha agregado.

La Universidad Autónoma del Estado de Morelos (UAEM) ha mostrado en un comunicado su "profunda indignación" por la muerte de la estudiante, a la que identifica como Claudia Tacoronte Aguilera, de 21 años, que "realizaba una estancia de intercambio académico" en la institución y que "lamentablemente fue víctima de feminicidio en hechos ocurridos en la Casa de la Cultura de Cuautla".

"La Universidad Autónoma del Estado de Morelos expresa sus más sinceras condolencias a su familia, a sus amigos, a sus compañeras y compañeros, a la Universidad de Granada, institución de la que procede, así como al Gobierno y a la sociedad española", ha señalado el centro universitario.