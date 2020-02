México.- Losa lamenta la muerte de Plácido Arango, de quien destaca sus "grandes valores humanos"

Publicado 17/02/2020 17:15:27 CET

OVIEDO, 17 Feb. (EUROPA PRESS) -

La Delegada del Gobierno en Asturias, Delia Losa, ha lamentado este lunes la muerte del empresario astur-mexicano Plácido Arango, fallecido a los 88 años. De él ha destacado sus "grandes valores humanos".

En unas declaraciones remitidas a los medios, Losa ha puesto en valor la "importantísima" labor empresarial y filantrópica que desarrolló Plácido Arango a lo largo de su vida. Ha destacado además que era "una excelente persona". "Lamento mucho su muerte y mando un sentido abrazo a sus familiares y amigos", ha remarcado.

Arango, hijo de un emigrante asturiano, Jerónimo Arango Díaz, nació en 1931 en Tampico (México) y se instaló en 1965 en España, donde fundó los primeros supermercados del país, la cadena Aurrerá.

Después de venderlos en 1975 a Galerías Preciados fundó la cadena de restaurantes Vips, que engloba las marcas Vips, VipSmart, Ginos, The Wok, T.G.I. Fridays, Starbucks Coffee y Wagamama, pero de la que se desprendió hace dos años tras venderla a la multinacional mexicana Alsea.

Su hijo Paco Arango ha confirmado el fallecimiento de su padre este lunes en redes sociales. "Hoy se ha ido un gran hombre a la luz, con un maravilloso corazón, generoso con todos y un caballero de pies a cabeza. Ha sido un padre maravilloso y le he reservado una suite en el mejor hotel del cielo. 'I will miss you very much'", informa en su cuenta de Twitter.

Arango, además, estuvo muy ligado al Principado de Asturias, donde fue presidente de la Fundación Princesa de Asturias entre 1987 y 1996. Además, fue benefactor del Museo de Bellas Artes de Asturias, al que en 2017 donó decenas de pinturas y esculturas que completan la colección de la pinacoteca asturiana.

El empresario mexicano fue vocal del Real Patronato del Museo del Prado, y presidente del mismo desde 2007 hasta 2012, fecha en la que pasó a ser patrono de honor. También fue vocal de la Fundación BBVA y del Patronato de la Biblioteca Nacional y de la Real Academia de Bellas Artes de San Fernando, entre otros.

Durante su vida fue galardonado con las grandes cruces de Isabel la Católica y del Mérito Civil, medalla de oro a las Bellas Artes y con el Premio Juan Lladó de mecenazgo cultural.