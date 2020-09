México.- Matt Dillon se acerca a la historia de los artistas cubanos migrados a México a través de la figura de 'El gran Fellove'

SAN SEBASTIÁN, 22 Sep. (EUROPA PRESS) -

El actor y cineasta Matt Dillon se acerca a la historia de los artistas cubanos migrados a México a través de la figura del cantante y showman cubano Francisco Fellove en el documental 'El gran Fellove', a concurso en la sección oficial de la 68 edición del Festival de San Sebastián.

Dillon, con una dilatada carrera como intérprete en películas como 'The Outsiders' (Rebeldes, Francis Ford Coppola; 1983), 'Drugstore Cowboy' (Gus van Sant, 1989), 'Singles' (Solteros, Cameron Crowe; 1992), 'Beautiful Girls' (Ted Demme, 1996), 'There's Something about Mary' (Algo pasa con Mary, Bobby y Peter Farrelly; 1998), o 'Crash' (Paul Haggis, 2004), por la que consiguió su única nominación al Oscar, relata en su segundo trabajo detrás de las cámaras la carrera musical de Fellove y la grabación de su último álbum.

A través de una serie de entrevistas, fotografías y videos de archivo, y también mediante las propias imágenes de Dillon, la película describe la vida de Fellove como la de un músico en apuros en Cuba, recuerda su tardío éxito en México y el contagioso amor que tuvo por la música hasta el final.

El cineasta, en rueda de prensa en San Sebastián acompañado por los productores del filme Carlos Sosa y Cristina Velasco y por el director de fotografía Carlos Rossini, ha explicado que la idea principal no fue hacer un documental y que fue en 1999 cuando descubrió la música de Fellove, al que conoció con 77 años, semijubilado, cuando vivía en Ciudad de México, lugar al que había llegado exiliado desde Cuba.

El proyecto del documental terminó desarrollándose años después. Dillon ha detallado que fue tras conocer las vivencias de este personaje "con una personalidad musical exuberante" cuando decidió que en este proyecto debía reflejarse también "la historia de los cubanos que llegaron a México".

Respecto a Fellove, ha señalado que "tenía el espíritu de un niño". "Era un tipo serio pero tenía alegría y la musicalidad le salía de los poros", ha asegurado el intérprete estadounidense, quien ha destacado además que el músico cubano era "innovador" y "miraba hacia el futuro". "Cuando otros hacían Buena Vista Social Club, él quería hacer un disco de rap", ha destacado.

Asimismo, ha apuntado que el músico cubano compartió con él en sus conversaciones cuestiones como "su historia de ser negro en Cuba, la discriminación y el racismo que existía", lo que finalmente le llevó tanto a él como a otros artistas a trasladarse a México "donde sí fueron aceptados".

DOCUMENTAL

Tras debutar en 2002 en la dirección con 'City of Ghosts (La ciudad de los fantasmas)', Dillon se enfrenta con 'El gran Fellove' a su primer documental, género que ha considerado que es "duro" porque "no tienes guión, tu guión es el material y las imágenes y es bastante difícil encontrar el equilibrio". No obstante, ha subrayado que un documental "es tan emocionante como las películas narrativas".

Preguntado por su amplia colección de discos, el intérprete y realizador estadounidense ha manifestado que no se sentía como un coleccionista cuando comenzó a comprar discos con 12 años.

En esa línea, ha detallado que con los años sus gustos "evolucionaron" y terminó "enganchado de manera especial" a la música cubana en Nueva York "que cuenta con una gran comunidad latina y es una de las grandes cunas de este tipo de música".