Radios y televisiones en abierto y de pago se vuelcan con la cobertura del Mundial 2026 que arranca hoy

Los futbolistas integrantes de la selección española y su seleccionador, Luis de la Fuente, antes de coger el vuelo para ir al Mundial, en el Aeropuerto de Santiago-Rosalía de Castro, en Santiago de Compostela, A Coruña, Galicia (España). Aficionados se h - Álvaro Ballesteros - Europa Press

MADRID, 11 Jun. (EUROPA PRESS) -

Distintas radios y televisiones en abierto y de pago ponen en marcha la cobertura del Mundial de fútbol masculino, que se celebra desde este jueves y hasta el 19 de julio en Estados Unidos, México y Canadá, ofreciendo retransmisiones, tertulias, análisis, resúmenes y seguimiento diario en informativos y programas.

En España, el Mundial de fútbol 2026 se verá en abierto en RTVE (La 1, Teledeporte y RTVE Play) y al completo en DAZN, que además se integra en plataformas como Movistar Plus y Orange TV.

En el caso de RTVE, que tiene los derechos de emisión en abierto, La 1 emitirá en abierto el partido más destacado de la jornada hasta la final de Nueva York, incluidos todos los de la Selección Española. Cerca de un centenar de profesionales participarán en la programación especial.

La 1 y Teledeporte incorporarán tres equipos de narración, con Juan Carlos Rivero, Paco Caro, Alicia Arévalo y Pedro San Miguel. Estarán acompañados de los especialistas Mario Suárez y Vero Boquete, Gaizka Mendieta y Chapi Ferrer, y por el equipo de comentaristas a pie de campo, encabezados por Roi Groba, Roberto Quintana, Nico Díaz y Andrés Rubio.

Además, TVE contará en todos los programas e informativos con sus enviados especiales (Lourdes García, María Relaño, Albert Hernández y David Martínez), además de las corresponsalías de México, Nueva York y Washington, cerca de 50 personas desplazadas, así como los profesionales de RTVE en Madrid y Barcelona.

Desde el Estudio A4 de Madrid, Lara Gandarillas y Marcos López acercarán a la audiencia cada uno de los partidos que ofrecerá TVE y presentarán el resumen especial informativo del Mundial, un espacio de media hora diaria con lo más destacado de la jornada durante el Telediario 1. En el Telediario Matinal, se podrán ver las imágenes de los partidos que se hayan jugado de madrugada.

En Teledeporte, la programación especial comenzará cada mañana con la emisión del mejor partido de la jornada anterior. Después, 'Estadio 2 Mundial', en directo a las 14.00 horas, dirigido y presentado por Marc Martín.

La programación continúa por la tarde con 'Gran Estadio Mundial', dirigido y presentado por Álex Argelés y con una mesa de especialistas en fútbol internacional como Cristina Bea, Alberto López Frau, Sara Carmona, Álvaro Von Richetti, Adrián Blanco y José David López. Por la noche, 'Estudio Estadio Mundial' y Felipe del Campo.

RNE ha preparado un despliegue de su historia con 'Tablero Deportivo' a diario y 'Especial Mundial' de lunes a viernes, mientras que RTVE Play ha lanzado el portal Teledeporte Play y ofrecerá un partido en directo al día, resúmenes, programas y contenidos exclusivos.

LOCUCIÓN EN CATALÁN

La audiencia también podrá seguir las transmisiones de los partidos en abierto en Cataluña a través de La2Cat, que emitirá cada día de competición ese mismo partido destacado con locución en lengua catalana.

En cuanto a COPE, Paco González, Manolo Lama y Juanma Castaño liderarán un equipo de más de 30 enviados especiales y más de 400 horas de programación especial en directo.

Desde las 6.00 horas, 'Herrera en COPE', con Carlos Herrera y Jorge Bustos, realizará conexiones con el equipo desplazado en Norteamérica para actualizar la última hora del campeonato. La conexión que se mantendrá abierta 'Mediodía COPE' con Pilar García de la Granja, 'La Tarde' con Pilar García Muñiz y 'La Linterna' con Ángel Expósito.

De lunes a viernes, de 15.00 a 16.00 horas, José Luis Corrochano se pondrá al frente del 'Especial Mundial 2026', para seguir la última hora y todas las novedades del torneo. Todos los partidos de la Selección Española y los encuentros clave de la competición podrán vivirse en directo en 'Tiempo de Juego'.

Cada noche, a partir de las 23.30 horas, Juanma Castaño llegará con 'El Partidazo de COPE', que se emitirá en directo desde la ciudad donde se concentre la selección española, con el análisis de la jornada, las voces protagonistas y todo lo que deja el Mundial dentro y fuera del terreno de juego. El equipo contará con Fernando Morientes, Santi Cañizares, Manolo Sanchís, Heri Frade, Andrea Peláez, Helena Condis, Pedro Martín o Dani Senabre, entre otros.

'Especial Mundial 2026' es la apuesta de Onda Cero para seguir el acontecimiento deportivo. Se trata de un programa especial dedicado a toda la actualidad del Mundial de fútbol 2026, con información, análisis, protagonistas y cobertura de los partidos más importantes del torneo.

Desde Estados Unidos, México y Canadá, Onda Cero acercará a los oyentes las últimas noticias de la selección española, las grandes estrellas del campeonato, las historias que deja la competición y las claves de cada jornada. Crónicas, entrevistas, opinión y el mejor equipo de periodistas deportivos para contar todo lo que ocurra dentro y fuera de los estadios.

DISTRIBUCIÓN MULTIPLATAFORMA

Por su parte, PRISA Media ha desplegado a más de 60 periodistas sobre el terreno y un equipo que supera los 150 profesionales. En su caso, AS, SER, 'El País', Post United, Claro Sports, Caracol Radio, W Radio y ADN se unen para ofrecer una parrilla de 37 horas cada día de vídeos en directo entre las distintas cabeceras, la narración de todos los partidos, el análisis y la opinión, los contenidos editoriales, los videopodcasts y especiales multimedia con una distribución multiplataforma.

El despliegue incluye una programación específica y diferenciada para España, México, Colombia y Chile, con programas y colaboraciones en los que los aficionados tendrán también sus propios espacios.

De este modo, la programación de la SER incluye más de 500 horas de emisión en directo, con conexiones con 21 enviados especiales, seis de ellos siguiendo a la Selección española, liderados por la directora de Deportes, Laura Martínez. Los oyentes podrán seguirlo todo a través de 'El Larguero', con Manu Carreño; 'Ser Deportivos', con Francisco José Delgado; y 'Carrusel', con Dani Garrido.

Asimismo, las ediciones de AS en España y América emitirán una programación en directo con lo mejor de la jornada, un videopodcast donde analizarán un tema en profundidad y una Guía del Mundial.

En cuanto a Movistar Plus, el canal LALIGA 2 por M+ (dial 57) se ha transformado hasta el 21 de julio en el canal especial 'Fanzone por M+' para ofrecer desde los partidos amistosos de preparación hasta reportajes originales, pasando por entrevistas en exclusiva, piezas inéditas y análisis.

Desde el 1 de junio, el dial 55 de Movistar Plus se ha convertido en 'DAZN Mundial', que retransmite los 104 partidos del torneo en directo.