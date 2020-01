México.- El realizador mexicano Alejandro Marcos rueda en Asturias su nuevo cortometraje 'The Aboves and The Belows'

Publicado 08/01/2020 14:17:49 CET

OVIEDO, 8 Ene. (EUROPA PRESS) -

El realizador mexicano Alejandro Marcos se encuentra estos días en Asturias ultimando el rodaje de su nuevo proyecto 'The Aboves and The Bellows', un drama en torno a la desigualdad económica que se rodará íntegramente en Oviedo, concretamente en el Hotel Castillo del Bosque de La Zoreda en La Manjoya y en la estación ferroviaria de Llamaquique, y que está protagonizado por la actriz italo-suiza Anima May, la española Alejandra Meco, el madrileño Rodrigo H. Recio y la actriz polaca Daría Krauzco.

El cortometraje, que se rodará entre los días 13 y 17 de enero, es una producción de Films Come True en colaboración estrecha con la asturiana Birmania Producciones. La mayor parte del equipo técnico de este cortometraje es asturiano y la postproducción del film se llevará a cabo de manera íntegra en el Principado.

'The Aboves and the Belows' es un cortometraje dramático sobre una mujer narcisista multimillonaria que encuentra a una mujer honesta y trabajadora que vive debajo de su cama. Pero esta no es solo una historia sobre el dinero: el amor y también los celos, la envidia y la traición forman un cóctel en la trama de este proyecto que muestra cómo la avaricia puede envenenar el amor verdadero.