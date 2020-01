México.- Save the Children recorre sus 100 años de historia en defensa de la infancia en una exposición fotográfica en Bilbao

Publicado 10/01/2020 13:02:27 CET

Seguirá trabajando para que niños y niñas, "en cualquier situación y lugar del mundo, puedan sobrevivir, aprender y estar protegidos"

BILBAO, 10 Ene. (EUROPA PRESS) -

Save the Children ha inaugurado este viernes en el paseo del Arenal de Bilbao, en el contexto de la conmemoración de su centenario, la exposición "La infancia marca. Cien años defendiendo los derechos de los niños y las niñas", que recopila fotografías históricas y actuales del trabajo de la ONG en defensa de la infancia en países como Etiopía, Grecia, Líbano, México, Myanmar, Sierra Leona, Somalia, Yemen o España.

En la inauguración de la exposición han intervenido la directora de Save the Children en Euskadi, Charo Arranz, el concejal de Acción Social del Ayuntamiento de Bilbao, Juan Ibarretxe, la diputada de Empleo, Inclusión Social e Igualdad de la Diputación Foral de Bizkaia, Teresa Laespada, y el comisario de la exposición, Pedro Armestre.

Charo Arranz ha destacado la historia de Save the Children como "organización pionera en la defensa de la infancia". Según la recordado, Save the Children nació en 1919, tras la primera guerra mundial, de la mano de su fundadora, Eglantyne Jebb, "una mujer valiente, absolutamente comprometida, muy fiel a sus principios, inconformista y muy adelantada a su tiempo".

Según ha indicado, "su compromiso y determinación por defender a la infancia más vulnerable no conocía límites" y, por eso, "un día de 1919 salió a la calle en Londres a repartir unos folletos que contenían la fotografía de dos niños austriacos marcados por los efectos de la guerra". Junto a la fotografía, ha explicado, había un mensaje "directamente dirigido al gobierno británico: 'nuestro bloqueo económico ha provocado que millones de niños y niñas se mueran cada día de hambre".

Este acto de protesta, ha indicado Arranz, provocó el arresto de Eglantyne Jebb, pero "esto no la frenó y, fiel a sus principios y absolutamente comprometida decidió no asumir el rol que la clasista sociedad británica de aquella época había asignado a una mujer como ella, y decidió cambiar su propia historia y, de paso, la historia de muchos niños y niñas".

Junto a su hermana Dorothy, creó la fundación Save the Children, que tuvo como primer objetivo recaudar fondos para poder comprar leche y enviarla a los niños austriacos, ha recordado Arranz, para destacar que el objetivo de Eglantyne fue que "los niños y las niñas, en cualquier situación, circunstancia y lugar del mundo pudieran sobrevivir, aprender y estar protegidos".

Charo Arranz ha señalado que, cien años después, Save the Children trabaja en más de 120 países, y en el Estado español trabaja en programas de atención a los niños y niñas más vulnerables, centrados en la infancia en riesgo de pobreza o exclusión social. La organización atiende además a la infancia migrante y está centrada a proteger a los menores frente a la violencia.

La directora de Save the Children en Euskadi, que ha agradecido la colaboración del Ayuntamiento de Bilbao y de la Diputación de Bizkaia, ha afirmado que "queda mucho por hacer y lograr para alcanzar el sueño de Eglantyne, porque sigue habiendo muchos niños en situación de pobreza, sufriendo violencia, viviendo en países en situación de conflicto, y en situación de exclusión social, por lo que no podemos mirar hacia otro lado".

"No nos lo podemos permitir, queremos que el sueño de Eglantyne se cumpla, y todos los que formamos parte de Save the Children nos vamos a dejar la piel intentándolo", ha asegurado, para recordar que "otra de las frases de Eglantyne es que solo es imposible aquello que nos negamos a intentar", ha concluido.

Por su parte, el comisario y autor de algunas de las fotografías de la exposición, Pedro Armestre, ha reconocido que la búsqueda de las imágenes ha sido "gratificante, pero también dura", porque hay imágenes que no ha querido incluir que eran "excesivamente dramáticas". Según ha explicado, ha intentado hacer una selección de fotografías "bastante dulce" porque un centenario es "una fecha para celebrar, aunque también para recapacitar que se ha hecho en cien años y qué tenemos que afrontar en el futuro".

Armestre ha explicado que, cuando se trabaja en el terreno, se buscan imágenes "muy duras y dramáticas" con el objetivo de que "a la gente le duela", pero, en el caso de esta exposición, ha elegido unas fotografías que "llevarán más a aproximar a la gente a leer los carteles". Así, hay una selección de imágenes de los muchos países en los que Save the Children tiene presencia, "muchas de ellas muy actuales".

El concejal de Acción Social del Ayuntamiento de Bilbao, Juan Ibarretxe ha agradecido a Save the Children su "labor y valores, los que hacen que este mundo sea más justo y mejor para todos los niños y niñas", y ha destacado el logro de que, después de cien años, la ONG cuenta con la ciudadanía, "con sus aportaciones y su colaboración".

Tras asegurar que la vasca, la vizcaína y la bilbaína es "una sociedad solidaria, que piensa en presente y futuro de los niños, los de aquí y los de allí en los entornos más necesitados", ha recordado que Bilbao es 'Ciudad Amiga de la Infancia', unos de los títulos que "más nos enorgullece".

No obstante, ha precisado que "no es solo un título, sino que detrás de Bilbao Ciudad Amiga de la Infancia hay mucho trabajo, compromiso y convicción", y ha señalado que "debemos trabajar y trabajamos para satisfacer las necesidades de nuestro niños y proporcionarles espacio adecuados a las necesidades que plantean para su desarrollo de vida".

Por último, la diputada de Empleo, Inclusión Social e Igualdad, Teresa Laespada, que ha destacado que quien fundó Save the Children fue una mujer, ha dicho que le gustaría decir que organizaciones que defienden la infancia en lugares "ultravulnerables no son necesarias, pero, desgraciadamente, eso no es así, sigue siendo absolutamente necesario". En ese sentido, ha indicado que las fotografías de esta muestra "nos traen una realidad tremendamente dura y adversa".

Laespada ha dicho que desde instituciones como la Diputación, "con la alianza absolutamente imprescindible con organizaciones como Save the Children, nos mantenemos firmes en la apuesta fundamental que no se nos puede olvidar: en el frontispicio de todas las administraciones públicas tendríamos que tener siempre la mira de no dejar la mirada atrás".

Según ha indicado, las acciones de sensibilización "nos ayudan a mantener la alerta al conjunto de la sociedad" porque "las vulneraciones de los derechos humanos son siempre parecidas, pero también muy cambiantes". En ese sentido, ha advertido de que "la naturaleza de los conflictos armados ha cambiado y, ahora, sitúa a la infancia en el centro de los objetivos, de forma que niños y niñas están en la línea de fuego" y el bloqueo a la ayuda humanitaria es "un arma más".

"Nos toca reforzar las políticas de cooperación y todo lo que tiene que ver con la solidaridad con los países que lo están pasando mal", ha manifestado, para advertir de que los niños y las niñas "debieran ser una prioridad en las sociedades avanzadas, y no podemos olvidarnos de ellos".

EXPOSICIÓN

"La infancia marca" se podrá visitar de forma gratuita en el paseo del Arenal de Bilbao desde este viernes hasta el 20 de enero, frente a la Pérgola.

Tras su paso por Madrid, Valencia, Sevilla y Bilbao está previsto que la exposición pase por Barakaldo (desde el 31 de enero y hasta el 10 de febrero) y Barcelona, lugares donde Save the Children lleva a cabo en la actualidad diversos programas con niños y niñas en situación de pobreza y riesgo de exclusión social.