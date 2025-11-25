ULPGC nombra Doctores Honoris Causa a la Reina Sofía, el médico mexicano Julio Frenk y la fotoperiodista Fáima Hassouna - CEDIDO POR ULPGC

LAS PALMAS DE GRAN CANARIA 25 Nov. (EUROPA PRESS) -

El Claustro de la ULPGC ha aprobado este martes el nombramiento de tres nuevos Doctores Honoris Causa: el médico y actual presidente de la Universidad de Miami, el mexicano Julio Frenk; la fotoperiodista palestina Fátima Hassouna (a título póstumo) y S.M. la Reina Doña Sofía.

En un comunicado, la institución educativa ha señalado que la concesión del doctorado Honoris Causa a Julio Frenk Mora fue aprobado en Consejo de Gobierno el pasado 23 de julio, a propuesta del Rector Lluís Serra, "en reconocimiento a sus contribuciones al ámbito de la salud pública y el desarrollo social a nivel global". Como curiosidad cabe destacar su vínculo con Canarias al ser su familia de ascendencia gomera.

Mientras, la concesión del Honoris Causa a la fotoperiodista y activista palestina Fátima Hassouna también fue propuesta al Consejo de Gobierno el 3 de octubre por el propio Rector, como modo de "condenar sin matices el genocidio de la población civil de Gaza y visibilizar la violación flagrante de Israel contra los Derechos Humanos". Fátima Hassouna fue asesinada en un bombardeo israelí sobre Gaza el 16 de abril de 2025 con apenas 26 años.

Por último, el nombramiento de Su Majestad la Reina Doña Sofía como Doctora Honoris Causa, previamente aprobada en Consejo de Gobierno el 4 de noviembre a propuesta del Rector, es el "reconocimiento a su inquebrantable y extraordinario apoyo a iniciativas sociales, asistenciales y humanitarias, así como por su firme compromiso con la cultura, la ciencia y la educación".

Esta propuesta partió de una solicitud del Banco de Alimentos de Las Palmas, que ha explicado que, desde el año 2012, la colaboración entre la Federación Española del Banco de Alimentos y la Fundación Reina Sofía ha sido constante.