VÍDEO: La Comunidad de Madrid acusa al Gobierno de "alentar" el "boicot" contra Ayuso en México

The President of the Community of Madrid, Isabel Diaz Ayuso, speaks during the meeting "Celebration of Evangelization and Miscegenation in Mexico: Malinche and Cortes," as part of her Working visit to Mexico at Fronton Mexico. on May 4, 2026, in Mexico - Luis Barron / Zuma Press / Europa Press / Contacto

MADRID 12 May. (EUROPA PRESS TELEVISIÓN) -

La Comunidad de Madrid ha acusado al Gobierno central de haber "alentado" el supuesto "boicot" sufrido por la presidenta regional, Isabel Díaz Ayuso, durante su viaje institucional a México, y se ha sumado a las críticas denunciadas esta mañana por la líder regional sobre una falta de apoyo diplomático y "abandono" durante la visita.

Así lo ha trasladado el consejero de Presidencia, Justicia y Administración Local, Miguel Ángel García Martín, ante los medios de comunicación al término de su intervención en un foro impulsado por CEIM, donde ha asegurado que desde la llegada de Ayuso a México se produjo un intento de "boicot" a todos sus actos "con la connivencia de la izquierda y la ultraizquierda" española.

"El Gobierno central sabe perfectamente el boicot que se ha producido, entre otras cosas porque ha sido alentado por parte de la izquierda y la ultraizquierda, y yo también me atrevería a decir por parte del propio Gobierno central", ha afirmado García Martín, también portavoz autonómico.

En este sentido, se ha sumado a las críticas lanzadas por Ayuso esta mañana sobre un supuesto abandono institucional en México. "Cuando hay un español en estas circunstancias en el exterior, lo mínimo que se espera de la diplomacia española y del gobierno central es que pueda ponerse a disposición", ha añadido.

El consejero madrileño ha insistido en que Ayuso no viajaba "a título personal", sino como "representante del Estado" en México, motivo por el que considera que el Gobierno debería haber respaldado la agenda institucional y empresarial prevista; y por contra "no se ha preocupado en ningún momento de la situación" de Ayuso en el país.

Asimismo, ha detallado que el viaje incluía más de una veintena de reuniones con gobernadores, empresarios, inversores y representantes del ámbito cultural, además de la asistencia de la líder autonómica a los Premios Platino, a los que finalmente no acudió debido al "boicot" del México a su presencia.

Según García Martín, la presidenta madrileña decidió no acudir para "no poner en riesgo" la celebración del evento tras las "coacciones" denunciadas por el Ejecutivo autonómico, a pesar de la gran importancia del acto para la cultura iberoamericana.

La visita de la presidenta a México fue criticada por la oposición madrileña no solo por considerarla un viaje privado más que institucional, sino también por su discurso en defensa del mestizaje y el pasado colonial español. Ahora García Martín ha salido en defensa de unas declaraciones que rechaza que puedan ser ofensivas.

"No puede ofender a nadie", ha subrayado el portavoz del Gobierno de Ayuso, que apunta que la presidenta se limitó a reivindicar "las fortalezas de Madrid, de España y de cinco siglos de historia compartida" entre dos países separados por el Atlántico.

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