(I-D) La portavoz de Más Madrid en la Asamblea, Manuela Bergerot, y la coportavoz de Verdes Equo Madrid, María Pastor, durante una sesión plenaria en la Asamblea de Madrid, a 7 de mayo de 2026, en Madrid (España). La Asamblea de Madrid celebra este jueves - Eduardo Parra - Europa Press

MADRID 14 May. (EUROPA PRESS TELEVISIÓN) -

La portavoz de Más Madrid en la Asamblea, Manuela Bergerot, ha tachado de "activo tóxico" a la presidenta de la Comunidad, Isabel Díaz Ayuso, que fue "abucheada en cada rincón que ha pisado" en México, y le ha pedido que "pida perdón".

"Para venir de la playa la veo muy enfadada. ¿Qué riesgos ha corrido usted en México si ni siquiera hay olas en el Caribe? Es usted una mentirosa compulsiva y cada vez está más lejos de la realidad. Quiso ir a México para humillar a los mexicanos", ha lanzado en la sesión plenaria de la Asamblea.

Bergerot ha subrayado que el conquistador Hernán Cortes "aniquiló a todos sus ancestros" y que "la única humillada" ha sido la dirigente madrileña por querer "convertirse en la diva de la derecha internacional" y ser al final "un activo tóxico para los que la invitaron a México".

"Ni una inversión, ni un pacto, ningún retorno para la vida de los madrileños que no sea el ridículo internacional. Eso sí, creo que usted puede aprender algo de su viaje a México. Sin su burbuja mediática que le diga lo guapa que está, usted no es absolutamente nadie", ha remarcado.

Asimismo, la líder de la oposición en la Cámara de Vallecas ha sacado pecho de la labor del Gobierno central durante la crisis sanitaria del hantavirus. "España funciona y estamos muy orgullosos de nuestro sistema sanitario", ha añadido.

"DEBERÍA PEDIR PERDÓN"

Bergerot ha contrapuesto que mientras el Ministerio de Sanidad "se ponía al frente de una emergencia internacional sanitaria que ha puesto a España como referente mundial", la dirigente madrileña "se inventaba películas de narcos".

"Mientras usted conectaba en televisión desde México para decir que no se atendiera a los 14 españoles, Mónica García los estaba trayendo en un operativo impecable a salvo a casa. Trabajando día y noche. Dando la cara, desmintiendo los bulos de una derecha mezquina, que lo único que han buscado ha sido generar alarmismo", ha defendido.

Considera la portavoz de Más Madrid en la Asamblea que la presidenta "debería pedir perdón a los madrileños por el bochorno y la deslealtad". Ha añadido que Ayuso "debería agachar la cabeza" porque "ha habido una crisis sanitaria internacional y su Hospital Zendal no sirve".

"Usted no ha estado a la altura y todo el mundo sabe que si usted hubiera tenido que estar al frente para gestionar algo, lo único que hubiera hecho hubiera sido repartir contratos a su familia, cobrar los PCR a los afectados y pedirle el protocolo de evacuación a Chat GPT", ha zanjado.

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