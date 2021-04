Miles de profesores argentinos, en huelga para protestar contra la reanudación de las clases en Buenos Aires

El Tribunal Supremo se declara competente para analizar la medida cautelar que permite las clases presenciales en Buenos Aires

Argentina supera los 2,7 millones de contagios y llegan al país 800.000 dosis de la vacuna Sputnik V

MADRID, 20 Abr. (EUROPA PRESS) -

Organizaciones de profesores de Buenos Aires han salido a la calle en el marco de una huelga para protestar contra el fallo de la Justicia argentina que avala la celebración de clases presenciales a pesar de que el presidente, Alberto Fernández, emitió un decreto en el que dictaba su suspensión por la pandemia de coronavirus.

En un comunicado, la Unión de Trabajadores de la Educación (UTE) ha aseverado que el fallo, respaldado por el alcalde de Buenos Aires, Horacio Rodríguez, supone una "violación de la Constitución", lo que ha llevado a los trabajadores a convocar un paro docente para esta jornada.

"En este momento todos debemos contribuir a mejorar la situación sanitaria colectiva. Hoy el cuidado de nuestra salud y el de nuestra sociedad está dado por el respeto a las normas establecidas", recoge el documento de la UTE, que alerta de que "si la Justicia viola la Constitución, paramos".

Así, ha acusado al Gobierno de Rodríguez de dar prioridad a su carrera electoral y al "marketing político sobre el cuidado y la vida de todos los porteños". "Presiona para sostener la presencialidad en contra de las normas dictadas por la nación", reafirma.

El anuncio ha llegado después de que un tribunal apoyara al edil, aliado del expresidente Mauricio Macri, que presentó un recurso contra las medidas impuestas desde el Gobierno, que decretó suspendidas las clases presenciales por la pandemia.

Además de rechazar la realización de clases virtuales durante quince días, Rodríguez ha expresado su repudio a la cuarentena impuesta por Fernández el miércoles pasado.

El alcalde sigue oponiéndose a las medidas a pesar de que el país ha registrado 2,6 millones de casos y casi 60.000 fallecidos desde que estalló la crisis sanitaria.

"Es un orgullo poder anunciar que las escuelas van a estar abiertas", dijo el domingo el jefe del Gobierno porteño, si bien el Gobierno ha calificado de "estrago jurídico" lo sucedido.

Ante el regreso de los alumnos a las clases, algunas personas también han salido a la calle para apoyar la reanudación de las clases presenciales en la capital argentina, según informaciones del diario 'La Nación'. No obstante, desde la Alcaldía han matizad que aquellas escuelas que decidan "no adherirse" a las nuevas medidas no serán sancionadas.

EL SUPREMO SE DECLARA COMPETENTE

Este lunes, el Tribunal Supremo argentino se ha declarado competente, solo con un voto en contra, para analizar la disputa iniciada entre el Gobierno y las autoridades porteñas sobre la presencialidad de las clases.

Así, ha adelantado que se tratará de un "proceso sumarísimo", es decir, hará un tratamiento acelerado del proceso, por lo que ya ha solicitado al Ejecutivo que dentro de un plazo de cinco días presente los argumentos por lo que estableció el decreto que anulaba las clases presenciales durante cinco días en el Área Metropolitana de Buenos Aires (AMBA).

Ante esta decisión del Supremo, el procurador del Tesoro de la Nación --que representa al Estado en los juicios--, Carlos Zannini, ha pedido que se inhiba el fallo de la Justicia porteña y se mantenga la aplicación del decreto presidencial hasta que se resuelva el litigio, informa Télam.

Debido a la urgencia que ambas partes reclaman, es probable que el Supremo tome la decisión sobre si mantener o dejar sin efecto la medida de la presencialidad establecida en el decreto, ya que el Gobierno presentará sus argumentos en el menor plazo de tiempo posible, recoge 'La Nación'.

CASI 20.500 NUEVOS CASOS DE COVID-19

Por otra parte, el Ministerio de Salud argentino ha actualizado las cifras de incidencia de la pandemia en el país, que ha dejado en las últimas 24 horas 20.461 nuevos contagios y 248 decesos.

Con esto, son 2.714.475 casos los argentinos que han contraído el coronavirus desde que estalló la crisis sanitaria, de los cuales 2.386.383 se han recuperado mientras que 59.476 han perdido la vida. Otros 268.616 casos siguen activos.

El porcentaje de ocupación de camas de unidades intensivos a nivel nacional es del 65,8 por ciento, con 4.304 camas ocupadas, mientras que en el AMBA escala hasta el 74,5 por ciento.

Desde que empezó el plan de vacunación en el país, se han administrado 6.401.896 dosis del inmunizador, del que han llegado otras 800.000 vacunas Sputnik V este lunes.