Misioneros de Guadalajara temen la expansión del COVID-19 a países donde la asistencia es "muy elemental"

GUADALAJARA, 12 Abr. (EUROPA PRESS) -

Los misioneros de la diócesis Sigüenza-Guadalajara que hay desplazados en misiones en países del mundo como pueda ser México, Perú, Venezuela, Brasil, Colombia, Argentina, entre otros, temen que el virus Covid-19 se expanda "de forma alocada" en estas zonas, donde se da el problema añadido de que la asistencia sanitaria "es muy elemental".

Esta es la noticia que tiene el delegado de Misiones de la diócesis, Juan José Plaza, de los curas y laicos de esta diócesis que hay fuera, ante el hecho de que si se llega a dar también un contagio masivo y se expande sin control "pueda ser la hecatombe".

"Las noticias que me han llegado es que están bien de salud pese a coronavirus, y al igual que en España, muchos lugares también están en cuarentena y sin poder salir", ha señalado a Europa Press el delegado de Misiones.

Plaza ha ofrecido ayuda porque "están ejerciendo su labor religiosa como pueden", atendiendo a las limitaciones que ya hay en marcha para evitar su propagación.

En el caso de Gloria Huerta, misionera laica con la que ha mantenido contacto recientemente, según Plaza, le ha dicho que "está en la casa, sin salir", pero no ha dudado de que "estará volcándose en ayudar; o Socorro, que se está centrando en prestar ayuda formativa y espiritual a los presos a través de la Pastoral Penitenciaria.

Guadalajara cuenta con unos ochenta misioneros vinculados con la provincia, de ellos, cerca de una decena son sacerdotes diocesanos pero el resto son mayoritariamente misioneros laicos.

El número de curas en misiones está bajando en la Iglesia; en la actualidad hay unos 13.000 misioneros españoles en el resto del mundo pero la gran mayoría son muy mayores, y la cifra va en descenso, ha afirmado Plaza.

"Como no hay vocaciones, no hay misioneros", ha indicado el delegado de Misiones tras reseñar que lo que si se está registrando, no obstante, es un mayor incremento de laicos en labores misiones, convencido de que ahora tienen que ser los que realmente den el paso en esta labor, ha concluido.