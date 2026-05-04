Los Premios Ortega y Gasset reconocen a Svetlana Alexiévich, Sergio Ramírez y Martin Baron

(I-D) Los premiados Sergio Ramírez, Svetlana Alexiévich y Martin Baron, durante la gala de entrega de los Premios Ortega y Gasset de Periodismo, en el Ayuntamiento de Barcelona, a 4 de mayo de 2026, en Barcelona, Catalunya (España). Coincidiendo con el 5 - Lorena Sopêna - Europa Press

BARCELONA, 4 May. (EUROPA PRESS) -

'El País' ha galardonado en los Premios Ortega y Gasset de Periodismo, que coinciden con los 50 años del diario, a la periodista y escritora bielorrusa Svetlana Alexiévich, el periodista y escritor nicaragüense Sergio Ramírez y el periodista estadounidense Martin Baron, por todas sus trayectorias.

Los premiados han recibido como galardón una obra del artista Miquel Barceló durante un acto este lunes en el Ayuntamiento de Barcelona, conducido por la periodista Marina Fernández Torné, y abierto por el presidente de la Generalitat, Salvador Illa, y el alcalde, Jaume Collboni.

ILLA Y COLLBONI

Illa ha posicionado a Catalunya "al lado de la libertad de expresión, la libertad de prensa y la libertad de pensamiento", para las que el compromiso periodístico, según él, es más importante que nunca para combatir la desinformación, que considera una de las mayores amenazas para la convivencia y la democracia.

Collboni ha alertado de que la propaganda gobernará si la verdad desaparece de los medios, lo que ha reivindicado la labor del periodismo en defensa de la democracia: "Si no salvamos a nuestras democracias, no nos podemos salvar a nosotros mismos, y por ello debemos trabajar juntos para lograrlo".

PREMIADOS

Ramírez ha dedicado el reconocimiento a los "más de 300 periodistas nicaragüenses forzados al destierro por la nueva dictadura familiar que oprime" a su país mientras, ha explicado, el silencio se extiende por Nicaragua y el mundo mira hacia otro lado en un tiempo plagado de conflictos.

Alexiévich ha reivindicado el trabajo de los periodistas contra la proliferación del fascismo y la extrema derecha, pese a la falta de respuestas: "Necesitamos un coro lleno de voces de personas para aplacar esa oscuridad y locura que se está expandiendo y está viniendo de todos lados".

Baron ha alertado de que el periodismo cobra una especial importancia en una "época en la que los valores están en peligro por culpa de líderes que buscan un poder autoritario y tecnologías que siembran la confusión y el cinismo", y ha pedido reflexionar sobre lo que está en juego cuando la libertad de expresión está en peligro.

El director de 'El País', Jan Martínez Ahrens, ha reivindicado a los tres como "espejo en el que mirarse y como motivo para seguir haciendo periodismo" en un tiempo en que grandes poderes tratan de acallar la verdad, ha dicho.