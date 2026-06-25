OISS analiza el legado de medidas de protección social durante la pandemia en Iberoamérica

OISS - CEDIDA

MADRID 25 Jun. (EUROPA PRESS) -

La Organización Iberoamericana de Seguridad Social (OISS), con el apoyo de la Agencia Española de Cooperación Internacional para el Desarrollo (AECID), ha realizado el "Estudio sobre el mantenimiento de las medidas de Protección Social implementadas en el marco de la pandemia en Iberoamérica", una investigación que examina la evolución de las principales políticas de protección social adoptadas por los países iberoamericanos durante la crisis sanitaria de la COVID-19 y analiza cuáles de estas medidas se han consolidado como parte de los sistemas nacionales de protección social.

El estudio, elaborado cinco años después del inicio de la pandemia, ofrece una visión comparada de la respuesta desarrollada por los 22 países iberoamericanos, identificando las principales medidas contributivas y no contributivas implementadas para proteger a la población frente a los efectos económicos, laborales, sanitarios y sociales de la emergencia. Asimismo, analiza el grado de permanencia de estas políticas, su contribución al fortalecimiento de los sistemas de protección social y las principales lecciones aprendidas para afrontar futuras crisis.

Entre sus principales hallazgos, la investigación concluye que los países iberoamericanos respondieron con rapidez mediante la adopción de medidas dirigidas tanto a las personas protegidas por los sistemas contributivos como a quienes ya eran beneficiarias de programas no contributivos y, especialmente, a amplios sectores de la población que hasta entonces permanecían fuera de cualquier mecanismo formal de protección. El análisis evidencia, además, que una parte importante de estas actuaciones ha trascendido el contexto de la emergencia sanitaria, consolidándose como políticas permanentes que han fortalecido la capacidad de respuesta de los sistemas nacionales de protección social.

El estudio identifica igualmente una mayor relevancia de las políticas de protección social no contributiva durante la pandemia, así como la necesidad de avanzar hacia sistemas más universales, resilientes y adaptables a escenarios de crisis. En este sentido, formula recomendaciones dirigidas a los gobiernos e instituciones iberoamericanas orientadas a consolidar las medidas más eficaces, fortalecer la cooperación regional, ampliar la cobertura de la protección social y garantizar una mayor inclusión de los colectivos en situación de vulnerabilidad.

Para la elaboración del estudio se desarrolló un amplio análisis documental y estadístico sobre la evolución del empleo, la pobreza, la salud y las prestaciones sociales en la región, acompañado de un mapeo comparado de las políticas implementadas en los 22 países iberoamericanos. Esta metodología ha permitido identificar tendencias comunes, buenas prácticas y oportunidades de mejora para reforzar los sistemas de seguridad y protección social.