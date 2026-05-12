La OMS fija en el 10 de mayo el inicio de la cuarentena por hantavirus, que finalizará el 21 de junio

El presidente del Gobierno, Pedro Sánchez (i), recibe al director general de la Organización Mundial de la Salud (OMS), Tedros Adhanom (d), en el Palacio de la Moncloa, a 12 de mayo de 2026, en Madrid (España). El encuentro tiene el objetivo de evaluar co - Carlos Luján - Europa Press

MADRID 12 May. (EUROPA PRESS) -

El director de la Organización Mundial de la Salud (OMS), el doctor Tedros Adhanom Ghebreyesus, ha fijado en el 10 de mayo el inicio del periodo a contabilizar como cuarentena por hantavirus, por lo que se extenderá hasta el 21 de junio.

"La recomendación que hacemos es que tiene que haber una supervisión estricta en el hogar o bien en una instalación para cuarentena durante 42 días desde el 10 de mayo, con lo cual estaríamos hablando del 21 de junio" como fecha de finalización de la misma, ha manifestado en una comparecencia conjunta con el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, para hacer balance del operativo de desembarque de los pasajeros del crucero 'MV Hondius'.

"Cualquier persona que presente síntomas tendrá que ser aislada y tratada inmediatamente", ha continuado Adhanom Ghebreyesus, quien ha felicitado y agradecido a España por su "liderazgo" en la gestión de esta crisis sanitaria. "Creo que, viviendo en la situación que vivimos, el mundo necesita este tipo de amabilidad y compasión que ha demostrado el Gobierno de España", ha sostenido.

De esta manera, se ha referido a la cuarentena que tendrán que llevar a cabo los pasajeros de esta embarcación y que, en España, está establecida, de momento, desde el pasado día 6. "Todos los casos sospechosos y confirmados han sido aislados y se están gestionando bajo una supervisión médica estricta, minimizando así el riesgo de cualquier transmisión ulterior", ha explicado.

UN TOTAL DE 11 CASOS, 9 DE ELLOS CON POSITIVO CONFIRMADO

En este contexto, ha recordado que "la evaluación de la OMS sigue siendo que el riesgo para la salud global sigue siendo bajo". "Hemos tenido 11 casos, tres fallecimientos", ha afirmado, para añadir que "nueve de estos 11 ya han dado resultados positivos para hantivirus y, seguramente, los otros dos también", aunque "son cifras que no han cambiado mucho" en las últimas semanas.

"Gracias al esfuerzo de muchos Gobiernos, de muchos socios, no se han producido fallecimientos desde el 2 de mayo", se ha felicitado, al tiempo que ha subrayado que "no hay nada que apunte a un brote mayor". No obstante, ha afirmado que "la situación puede cambiar" teniendo en cuenta que se está "ante un virus con un periodo de incubación muy elevado", por lo que "es posible" que se puedan detectar "más casos en las próximas semanas".

Por ello, ha manifestado que "los países a los que se han repatriado los pasajeros son responsables ahora de supervisar y controlar la salud" de los mismos. "La OMS ha conocido que ha habido algunos pacientes que tienen síntomas consistentes con el hantivirus y estamos siguiendo muy de cerca estos informes que nos dan los países", ha explicado.

LOS PAÍSES CON PASAJEROS REPATRIADOS DEBEN INFORMAR "DE MANERA SISTEMÁTICA" SOBRE SU ESTADO DE SALUD

Ante esta situación, Adhanom Ghebreyesus ha destacado que se ha pedido a todas las naciones con pasajeros repatriados "que informen de manera sistemática a la OMS sobre el estado de salud" de estos "en virtud del Derecho Sanitario Internacional".

Además, ha remarcado su agradecimiento al Gobierno español y a Sánchez, así como a la ministra de Sanidad, Mónica García,- a la que ha calificado de "hermana"- y al resto de ministros participantes en esta gestión, por "liderar esta operación". El jefe del Ejecutivo "respondió inmediatamente", por lo que ha cumplido "con las obligaciones legales", ha asegurado.

No obstante, ha pasado al plano "moral", ya que ha puesto de manifiesto que España ha mostrado "solidaridad para con los pasajeros del barco, sobre todo en estos momentos tan difíciles que estaban atravesando". "Estamos muy orgullosos de haber visto cuál ha sido la respuesta" del país, ha afirmado, para remachar que la operación "ha sido exitosa".

"Estábamos convencidos de que era posible desembarcar a los pasajeros de manera segura para ellos y también para la población de Tenerife, de manera que pudiésemos respetar los Derechos Humanos de los pasajeros y de los tripulantes del barco", ha subrayado, concluyendo que hubiera sido "cruel" haber obligado a realizar la cuarentena en la embarcación.