Oriol Pla hace historia y se alza con el Emmy Internacional a mejor actor por Yo, adicto

MADRID, 25 Nov. (CulturaOcio) -

La Academia Internacional de Artes y Ciencias de la Televisión ha anunciado los ganadores de la 53.ª edición de los Emmy Internacionales, los galardones que distinguen lo mejor de la televisión producida fuera de Estados Unidos. Entre las 64 producciones nominadas de 26 países diferentes, España ha firmado una presencia destacada con dos estatuillas: mejor actor para Oriol Pla y mejor documental deportivo para #SeAcabó: Diario de las campeonas.

El gran nombre propio de la noche ha sido Oriol Pla, que se ha alzado con el Emmy Internacional a mejor actor por su trabajo en la miniserie Yo, adicto. Con este premio, Pla se convierte en el primer intérprete español que conquista esta categoría. Basada en la autobiografía del guionista y director Javier Giner, a quien Pla interpreta en el proyecto, este narra su ingreso voluntario en un centro de desintoxicación y su proceso de rehabilitación.

"Nunca podré agradecértelo suficiente. Mereces vivir en voz alta, orgullosamente y maravillosamente", ha expresado Pla en un discurso dedicado a Giner y a todas las personas que conviven con las adicciones. "Si estás sufriendo con alguna adicción y estás en un bosque oscuro, sigue adelante, ningún sentimiento es definitivo porque en el otro lado hay un regalo, estás tú", añade.

El segundo Emmy para España ha llegado en la categoría de documental deportivo, donde se ha impuesto #SeAcabó: Diario de las campeonas. Dirigido por la realizadora Joanna Pardos, el proyecto reconstruye el recorrido de la selección española femenina de fútbol hasta su victoria en el Mundial de 2023 y, especialmente, las consecuencias del beso no consentido que el entonces presidente de la Real Federación Española de Fútbol, Luis Rubiales, dio a Jenni Hermoso durante la ceremonia de entrega del trofeo en Sídney.

"Haber hecho un documental de esta temática en una plataforma tan potente a nivel internacional como Netflix, que haya apostado por este tema y por la libertad para poderlo contar, es sinónimo de que también están cambiando las normas", comentó Pardos en un discurso donde dedicó el reconocimiento a las jóvenes que se han visto reflejadas en el caso, reclamando que "las niñas persigan todas sus sueños, porque Alexia, Jenni e Irene han demostrado que se pueden saltar barreras".

Más allá de los dos triunfos, España tuvo otras dos candidaturas que finalmente se quedaron sin premio. En la categoría de telenovela competían Valle salvaje y Regreso a Las Sabinas, dos ficciones diarias que han consolidado la apuesta de la producción española por el melodrama de época y el relato romántico como punta de lanza en la franja de tarde, siguiendo la estela del éxito de La promesa, que el año pasado obtuvo el primer Emmy Internacional para una telenovela española.

Aunque la foto final deja a España con dos estatuillas de peso, el país que ha ejercido una hegemonía clara en esta edición ha sido Reino Unido. Los británicos partían ya como máximos favoritos en las nominaciones, con una docena de candidaturas, y han acabado imponiéndose en siete categorías, entre ellas mejor serie dramática por Rivals, mejor comedia para Ludwig, mejor documental para Hell Jumper y mejor película para televisión o miniserie para Lost Boys and Fairies.