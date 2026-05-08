Óscar López acusa a Ayuso de ir a México "a provocar" y a "hacer el ridículo con el dinero de los madrileños"

Archivo - El ministro para la Transformación Digital y de la Función Pública y secretario general del PSOE de Madrid, Óscar López, interviene durante un desayuno informativo, en el Real Casino Gran Círculo de Madrid, a 9 de junio de 2025, en Madrid (Españ - Marta Fernández - Europa Press - Archivo

MADRID 8 May. (EUROPA PRESS TELEVISIÓN) -

El secretario general del PSOE-M y ministro para la Transformación Digital y de la Función Pública, Óscar López, ha acusado a la jefa del Ejecutivo madrileño, Isabel Díaz Ayuso, de ir a México "a provocar" y a "hacer el ridículo".

Desde un acto organizado por los socialistas por el Día de Europa y después de conocerse que Ayuso ha suspendido el resto de su viaje a México por el "boicot" de la presidenta Claudia Sheinbaum, el líder de los socialistas madrileños se ha preguntado cuándo la mandataria madrileña "se va a cansar de hacer el ridículo con el dinero de todos los madrileños y madrileñas".

"Este viaje ha sido un esperpento de principio a fin, no tenía ningún objetivo, no sé si promocionar el musical de Nacho Cano, pero más allá de eso no tenía ningún objetivo, no tenía ningún resultado más que provocar. Por lo tanto ha ido a provocar y le ha salido mal. La señora Ayuso ha hecho el ridículo en México, eso es lo que ha hecho", ha lanzado el también ministro.

López ha calificado de "bochorno" lo ocurrido con Ayuso, a quien ha acusado de "irse diez días de vacaciones a la Riviera Maya y a promocionar musicales". El secretario general de los socialistas madrileños ha reclamado "transparencia" y "explicaciones de cuánto se ha gastado y qué resultados ha tenido este viaje, más allá de hacer el ridículo".

En todo caso cree que no tendrá afección a las relaciones bilaterales con México porque "no le ha importado a nadie lo que ha hecho". "No tiene ninguna trascendencia y lo único que ha hecho es el ridículo", ha zanjado.

IMÁGENES DISPONIBLES EN EUROPA PRESS TELEVISIÓN

URL DE DESCARGA: https://www.europapress.tv/politica/1085499/1/oscar-lopez-ac...

TELÉFONO DE CONTACTO 91 345 44 06