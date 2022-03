Page celebra que Aragonés haya acudido a la cita pero afea su "falta de respeto" con el Rey llegando tarde "a propósito"

TOLEDO, 13 Mar. (EUROPA PRESS) -

El presidente de Castilla-La Mancha, Emiliano García-Page, ha celebrado este domingo que el presidente de la Generalitat, Pere Aragonès, haya acudido a la XXVI Conferencia de Presidentes celebrada en Los Llanos de Aridane, en la isla de La Palma, pero ha afeado que haya llegado tarde "a propósito" para no aparecer en la foto de familia previa con el Rey Felipe VI.

"No ha llegado tarde, ha llegado cuando ha querido, a propósito", ha señalado a preguntas de los medios durante su rueda de prensa tras la Conferencia García-Page, que aunque ha indicado que este hecho tiene importancia que se le quiera dar, sí ha considerado que ese episodio "es una falta de respeto", ya que "no es presidente si el decreto no se lo firma el Rey".

En cualquier caso, ha valorado su presencia ya que "es la primera vez que estamos todos" y ha destacado la importancia de que la Generalitat y ERC hayan dado su apoyo "al acuerdo unánime de condena a la invasión de Ucrania" que está "dando apoyo a la conservación íntegra de Ucracia, a la integridad territorial de Ucrania y un rechazo al intento de Putin de que algunas regiones de Ucrania se autodeterminen", ha reseñado.