Panamá.- Comunidad Valenciana revoca las autorizaciones de dos colegios panameños en Benidorm y Alicante-Villafranqueza

El Ministerio de ese país informa de que no ha autorizado el funcionamiento de ningún centro educativo en el extranjero

VALÈNCIA, 15 Oct. (EUROPA PRESS) -

La Conselleria de Educación ha decidido revocar las autorizaciones concedidas para la apertura y funcionamiento a dos centros docentes panameños en España, los denominados IIP Dharma College La Marina, en Benidorm, y IIP Dharma College en Alicante-Villafranqueza. La revocación tendrá efectos a partir del curso 2021-2022.

La resoluciones, firmadas por el conseller de Educación, Vicent Marzà y publicadas el martes y hoy jueves en el Diari Oficial de la Generalitat Valenciana (DOGV), explican que "es requisito esencial para operar en España como centro docente extranjero que el sistema educativo extranjero a impartir tenga reconocimiento lleno en el país al cual pertenece este sistema".

Sin embargo, de acuerdo a la información aportada por el Ministerio de Educación de Panamá, este estado "no ha realizado ningún resuelto ministerial que autorice el funcionamiento de ningún centro educativo, con autorización de funcionamiento de Panamá, en el extranjero".

En el caso del colegio sito en Benidorm, según publicó esta semana 'El Mundo', la escuela basada en la pedagogía Waldorf La Marina logró en 2014 finalmente la autorización de la Conselleria de Educación, aunque presentándose como un colegio extranjero --en concreto, panameño-- bajo el nombre de IIP Dharma College La Marina.

Ahora, el actual equipo de la Conselleria de Educación ha revocado aquella autorización, tras negar el gobierno panameño que el colegio de Benidorm cuente con su visto bueno. La misma razón se esgrime en el caso del IIP Dharma College Alicante, cuya autorización se otorgó en 2017.

En la resolución recogida este jueves en el DOGV, consultada por Europa Press, se señala que el expediente, que dio lugar a la autorización del centro de Villafranqueza constaba la certificación del Consulado General de Panamá en València, de fecha 26 de mayo de 2015, en el cual se deja constancia que "la Fundación Dharma está autorizada en calidad de promotor y/o titular, para la inmediata apertura de un centro docente privado panameño (...) y que cumple este centro con todos los requisitos para la creación de centros docentes y la validez oficial llena de sus enseñanzas que exige la legislación de Panamá".

Este mismo certificado aseguraba "que el Instituto Internacional del Pacífico, representado por la Fundación Dharma, cumple y se ajusta a todos los requisitos exigidos por la legislación panameña para la apertura o creación de un centro docente en Panamá".

Posteriormente la embajada de Panamá, en fecha 1 de marzo de 2019, remitió a la Generalitat Valenciana una certificación de la Secretaría General del Ministerio de Educación panameño, expedida el 21 de diciembre de 2018, según la cual "fuera de Panamá el Ministerio de Educación no extiende autorización en ningún centro educativo para operar fuera del país".

En ese momento, la Conselleria requirió a la titularidad del centro que presentara una certificación actualizada que permitiera comprobar la validez de las enseñanzas. La documentación remitida por el centro no fue considerada aceptable por las autoridades valencianas, ya que llevaban fecha 23 de febrero de 2015. "Un certificado actualizado es el certificado que se ha renovado en fecha reciente en el momento temporal en el cual se está, puesto que lo que se pretende es averiguar si las enseñanzas a día de hoy continúan disfrutando de validez plena en el país de origen, no en 2015", se argumenta.

CONSULTA AL MINISTERIO DE ASUNTOS EXTERIORES

Realizada la consulta al Ministerio de Asuntos Exteriores sobre los certificados que constan en los procedimientos de las autorizaciones de los centros panameños en la Comunitat Valenciana, se remitieron a la Conselleria escritos del Ministerio de Educación de Panamá de los años 2018 y 2019.

En un escrito de 21 de marzo de 2019 se deja constancia de que "el Ministerio de Educación de Panamá no ha emitido autorización de funcionamiento en ningún centro educativo denominado Instituto Internacional del Pacífico-Dharma College". Así como "los centros del Instituto Internacional del Pacífico-Dharma College que funcionan en España, no han sido autorizados por la República de Panamá para operar ni en el territorial nacional y mucho menos para operar en el extranjero".

"No existe ningún resuelto ministerial que haya autorizado el funcionamiento de ningún centro educativo con autorización de funcionamiento en Panamá, para funcionar en el extranjero", insiste.

"AGRAVANTE"

Además, en el caso del colegio de Villafranqueza, la Conselleria considera que existe en "la agravante que la realización de que la actividad docente, autorizada por la Resolución de 17 de mayo de 2017, no estaba siendo realizada por la titularidad de esta, la Fundación Dharma, sino por la Asociación Gea, entidad que no tiene permitida la realización de la actividad de centro docente del sistema panameño, lo que supone una contravención de las normas aplicables en los centros docentes, en general, y en los extranjeros, en particular".