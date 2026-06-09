Capella (ERC) sobre el rechazo del Papa al aborto y la eutanasia: "Es el jefe de la Iglesia"

La portavoz de ERC en el Parlament, Ester Capella, en rueda de prensa. - EUROPA PRESS

BARCELONA 9 Jun. (EUROPA PRESS) -

La portavoz de ERC en el Parlament, Ester Capella, ha justificado el rechazo del papa León XIV al aborto y la eutanasia, tal y como expresó este lunes en su discurso en el Congreso: "Es el jefe de la Iglesia, continúa defendiendo lo que la Iglesia defiende".

En rueda de prensa este martes, Capella ha valorado así las palabras que pronunció el Pontífice en la Cámara baja, cuando dijo que "toda vida humana debe ser reconocida y custodiada desde su concepción hasta su ocaso natural, en cada circunstancia de su existencia".

La portavoz republicana ha asegurado que, del discurso del Pontífice, se queda con la petición de encontrar una solución a los conflictos bélicos en el mundo, y a sus palabras sobre la paz, la inclusión y la tolerancia.

"Menos golpes de pecho y menos arrodillarse y rezar si resulta que el que tienes al lado, como no tiene tu color de piel o no profesa la misma religión, resulta que le niegas lo que es, o le niegas la condición humana. Vino a decir eso", ha sostenido Capella.

También ha defendido que el Papa hable en catalán durante su visita este martes y miércoles en Catalunya, y ha descartado valorar si era oportuno que la portavoz de Junts en el Congreso, Miriam Nogueras, se lo pidiera este lunes en persona: "Todo el mundo decide su posición en todo momento, eso no lo hace ni mejor ni peor a la hora de defender la lengua de nuestro país".