La comunidad judía de Barcelona da la bienvenida a León XIV y desea "esperanza para todos"

El Papa León XIV durante el encuentro con la comunidad diocesana, en el Estadio Bernabéu - EUROPA PRESS

BARCELONA 9 Jun. (EUROPA PRESS) -

La comunidad judía de Barcelona (CJB) ha dado la bienvenida este martes al papa León XIV con motivo de su visita a la ciudad y ha deseado que sea una ocasión de "encuentro, reflexión, diálogo y esperanza para todos", según ha explicado en un comunicado.

Ha valorado positivamente los esfuerzos del Pontífice en favor de la coexistencia harmónica, la justicia social y el establecimiento de puentes entre las naciones en una era marcada por la "incertidumbre global, donde las sociedades se enfrentan a la polarización y la pérdida de referentes éticos".

"Esta visita representa una oportunidad valiosa para reafirmar ante la opinión pública nuestro compromiso conjunto con los valores universales de la benevolencia y el respeto a la vida humana", ha expuesto.

Ha añadido que confían en que sus palabras resuenen en todo el mundo, "y también en catalán, la lengua propia del país que hoy lo acoge".

Finalmente, los judíos de Barcelona han expresado sus sentimientos "más distinguidos de consideración, deseándole salud, fortaleza y éxito en sus altas responsabilidades y en todas sus iniciativas orientadas al bienestar de la humanidad y a la consecución de la paz".