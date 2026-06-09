La CUP critica el "entusiasmo" del Govern con un Papa contrario al aborto y la eutanasia

La líder de la CUP en el Parlament, Pilar Castillejo, en rueda de prensa. - EUROPA PRESS

BARCELONA, 9 Jun. (EUROPA PRESS) -

La líder de la CUP en el Parlamen catalán, Pilar Castillejo, ha criticado el "entusiasmo" del Govern para acompañar al Papa León XIV en su visita este martes y miércoles a Cataluña, ya que considera que es un Pontífice que se opone al aborto y la eutanasia, tal y como manifestó este lunes en su discurso en el Congreso de los Diputados.

"El problema es que el Govern se movilice con este entusiasmo para acompañar a una institución que continúa oponiéndose a derechos fundamentales, mientras se muestra incapaz de liderar transformaciones que reclama la mayoría social", ha criticado la diputada 'cupaire' en rueda de prensa este martes en la Cámara catalana.

Castillejo se ha referido así a las palabras que pronunció el Pontífice en el Congreso, cuando dijo que "toda vida humana debe ser reconocida y custodiada desde su concepción hasta su ocaso natural, en cada circunstancia de su existencia".

La diputada 'cupaire' ha criticado que el Govern vaya a movilizar toda su capacidad institucional para celebrar la consagración de la cruz de Jesús de la Sagrada Familia, y ha acusado al Ejecutivo catalán de guardar silencio "mientras en esta misma visita el Papa cuestiona derechos humanos que han costado décadas de lucha social y lucha feminista".

Castillejo también ha tachado de hipocresía que los diputados que aplaudieron el discurso del Papa en el Congreso después hagan "bandera de los mismos derechos que se negaron con ese discurso", en alusión al aborto y la eutanasia.

La diputada anticapitalista ha defendido el derecho a las mujeres a decidir sobre su propio cuerpo, los derechos sexuales y reproductivos, el aborto y el derecho a decidir sobre la vida hasta el final: "Durante demasiado tiempo estas decisiones no las han podido tomar las personas, sino que han estado en manos del Estado y de la Iglesia", ha lamentado.

PROTESTAS EDUCATIVAS

La líder de la CUP también ha criticado la gestión de la crisis educativa por parte del Govern, a quien ha acusado de no entender el conflicto, de no estar a la altura y pensar que su solución "solo pasa por una mesa de negociación".

Ha defendido que se haga "un debate de país" sobre la educación, que incluya a docentes, familias, alumnos, movimientos de renovación pedagógica, universidades, mundo local y entidades sociales, ya que considera que la principal reivindicación de la comunidad educativa no es solo una mejora de las condiciones laborales, sino que se vuelva a creer en la escuela pública.

Ha insistido en que el primer error del Govern es que no se ha dado cuenta del problema que tiene delante, y ha añadido que la demostración de ello es "esta mezcla de prepotencia, de falta de ambición, de proyecto de país, imponiendo acuerdos, haciendo ultimátums".