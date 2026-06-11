La CUP denuncia que Mossos impidió pasar con 'esteladas' cerca de Sagrada Família y pide explicación al Govern

El Papa León XIV durante su recorrido en el papamóvil por la calle Roselló camino a la Basílica de la Sagrada Familia, a 10 de junio de 2026, en Barcelona, Catalunya (España). El Papa recorre en papamóvil algunos puntos de la ciudad de Barcelona camino de - David Oller - Europa Press

BARCELONA 11 Jun. (EUROPA PRESS) -

La CUP ha registrado en el Parlament catalán una batería de preguntas al Govern en la que denuncia y pide conocer por qué los Mossos d'Esquadra impidieron este miércoles por la tarde acceder con 'esteladas' a las calles cercanas a la Sagrada Família, por donde iba a pasar el Papa León XIV en 'papamóvil'.

En el documento, consultado por Europa Press, los 'cupaires' reclaman saber si fue una orden explícita de la consellera de Interior de la Generalitat, Núria Parlon, y bajo qué criterios se tomó la decisión de dejar pasar a personas con la bandera de España y de otro país y no con 'esteladas', según ellos.

El grupo anticapitalista también ha preguntado quién dio la orden de presuntamente expulsar a "600 cantores" del acto de la Sagrada Família y por qué motivo.