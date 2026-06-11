ERC pide explicaciones al alcalde de Barcelona por la expulsión de 'cantaires' de la Sagrada Família

La secretaria general y portavoz de ERC, Elisenda Alamany, en rueda de prensa. - EUROPA PRESS

BARCELONA 11 Jun. (EUROPA PRESS) -

La líder de ERC en el Ayuntamiento de Barcelona, Elisenda Alamany, ha avanzado que pedirá explicaciones este jueves al gobierno de Jaume Collboni por la expulsión de 'cantaires' de la Sagrada Família por portar 'esteladas'.

"¿Rodear y expulsar 'cantaires' por llevar 'esteladas' impresas en las partituras? Qué nivel", ha dicho en un apunte en 'X'.

Un grupo de 'cantaires' con simbología independentista fueron "invitados a salir" de la Sagrada Família este miércoles por la tarde una vez finalizado el acto en que el Papa León XIV ofició una misa y bendijo la Torre de Jesús, según fuentes de la Delegación del Gobierno consultadas por Europa Press.