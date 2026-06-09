Junts espera que entienda "la importancia y trascendencia" de hablar en catalán

El portavoz de Junts en el Parlament, Salvador Vergés - EUROPA PRESS

BARCELONA 9 Jun. (EUROPA PRESS) -

El portavoz de Junts en el Parlament catalán, Salvador Vergés, ha manifestado este martes que espera que el Papa entienda "la importancia y trascendencia" que supone que hable en catalán en su visita a Cataluña.

"Esperamos que León XIV haya entendido la importancia que el catalán tenga la presencia que corresponde a la lengua propia del país que lo acoge y no un papel meramente anecdótico. No defendemos ningún privilegio ni ninguna concesión y sí que use la lengua propia de Cataluña", ha reclamado en rueda de prensa.

También ha reivindicado el papel jugado por miembros de Junts para que el catalán tenga la presencia "que se merece" en las diferentes intervenciones del Pontífice en su visita a Cataluña.