Papa.-Junts ve "intolerable e impropio" que se expulsara a 'cantaires' de la Sagrada Familia

Archivo - El líder de Junts per Barcelona, Jordi Martí, en rueda de prensa este martes - JUNTS PER BARCELONA - Archivo

BARCELONA 11 Jun. (EUROPA PRESS) -

El presidente de Junts en el Ayuntamiento de Barcelona, Jordi Martí, ha tachado de "intolerable e impropio de un estado democrático" que se expulsara a 'cantaires' de la Sagrada Familia por llevar 'senyeres' y querer cantar Els Segadors.

En un apunte en 'X' este jueves, Martí ha reclamado que alguien "se explique y asuma responsabilidades".

Ha lamentado que se expulsara a "gente de paz de un acto tan extraordinario como fue el de la bendición de la Torre de Jesucristo", después de que fuentes de la Delegación del Gobierno consultadas por Europa Press explicaran que los 'cantaires' que fueron "invitados a salir" por llevar simbología independentista.