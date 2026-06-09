Papa.-Policía Nacional y Mossos revisan el Estadi Olímpic Lluís Companys antes de la visita del Papa

Efectivos de la Policía Nacional revisan con perros de la canina el Estadi Olímpic - POLICÍA NACIONAL

BARCELONA, 9 Jun. (EUROPA PRESS) -

La Policía Nacional y los Mossos d'Esquadra han inspeccionado el Estadi Olímpic Lluís Companys en el marco del dispositivo de seguridad con motivo de la visita del Papa León XIV, lugar en el que el Pontífice participará este martes por la tarde en una vigilia de oración ante 40.000 personas.

Por eso, de forma preventiva, los agentes han revisado los accesos al estadio, las gradas, la pista y zonas interiores de las instalaciones, como los sótanos.

Por parte de los Mossos d'Esquadra han participado la unidad Tedax, encargada de analizar y neutralizar artefactos explosivos, y las unidades Canina y de Subsuelo, han informado fuentes de Mossos a Europa Press.

Además, durante el desarrollo del evento, el cuerpo policial catalán desplegará efectivos de seguridad ciudadana, de orden público (Arro y Brimo) y el Grup Especial d'Intervenció (GEI), entre otras unidades.

DISPOSITIVO 'ALBUS'

La Conselleria de Interior y Seguridad Pública de Catalunya ha activado un dispositivo de seguridad denominado 'Albus' para la visita del Papa León XIV del 9 al 11 de junio.

El dispositivo incluye la movilización de 5.600 efectivos de diversas unidades de los Mossos y 500 de la Guàrdia Urbana de Barcelona (GUB).

A estos se suman 600 efectivos de Policía Nacional y 350 de Guardia Civil, así como miembros de los dispositivos propios de Presidencia y del Rey, que reforzarán el dispositivo de seguridad previsto.

Además, se han homologado seis planes de Protecció Civil para abordar las implicaciones de la visita en la movilidad y la seguridad de la ciudadanía, con el objetivo de minimizar riesgos y molestias para la población de Catalunya, especialmente en Barcelona y su área metropolitana, donde se concentrará gran parte de la actividad.