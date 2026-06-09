El PP catalán defiende que no corresponde al Papa defender la lengua catalana y critica a Nogueras (Junts)

El portavoz del PP en el Parlament, Juan Fernández - EUROPA PRESS

BARCELONA 9 Jun. (EUROPA PRESS) -

El portavoz del PP en el Parlament catalán, Juan Fernández, ha defendido este martes que no corresponde al Papa defender el catalán y ha criticado la imagen que ofreció la portavoz de Junts en el Congreso, Miriam Nogueras, al pedirle que lo usara en su visita a Cataluña.

"Espero que seamos serios en Cataluña, que no demos la imagen que ofreció la señora Nogueras y que nos comportemos con el sentido institucional que merece el Papa y el conjunto de la sociedad catalana", ha reclamado en rueda de prensa en la Cámara.

Para Fernández, la responsabilidad de la promoción y la defensa del catalán es de los que han gobernado durante los últimos 40 años "y no de Madrid, de terceras personas y mucho menos del Papa".

Tras concretar que el Pontífice llega a Cataluña "en una visita apostólica y no una visita política", ha lamentado que haya sectores que hayan tratado de politizarla y de utilizarla en favor de sus reivindicaciones.

"No viene a Cataluña a participar de nuestros debates partidistas ni para tomar posición en controversias, ni para entrar en discursos políticos de una parte u de otra. Viene como pastor de la Iglesia Católica, viene a anunciar el Evangelio", ha sostenido.

Aunque no duda de que el Papa respeta el catalán, igual que el resto de lenguas y culturas del mundo, ha recalcado que su papel es religioso, no lingüístico, y ha elogiado la imagen de "normalidad institucional" que se visibilizó en Madrid más allá de las discrepancias políticas existentes del momento.

FAMILIA

"Este respeto y madurez es la que nos gustaría que se proyectara también aquí", ha deseado Fernández, que cree que la visita del Papa interpela a todos los catalanes en cuestiones como la importancia de la familia.

Así, cree que el Govern debería tomar nota de ello tras lamentar que las políticas de familia se hayan visto relegadas, a su juicio, a un segundo plano.