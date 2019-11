Parnaso se convierte en Agencia Descentralizada del Año y entra en el TOP Iberoamericano FICE 2019

Publicado 20/11/2019 12:49:35 CET

SEVILLA, 20 Nov. (EUROPA PRESS) -

La agencia española independiente Parnaso ha sido nombrada Agencia Descentralizada del Año de España por el Festival Iberoamericano de Creatividad y Estrategia (FICE), organismo encargado de auditar las distintas agencias y redes multinacionales a fin de determinar que agencias son el número uno de cada país. Con esta distinción, Parnaso se convierte en la 'Mejor Agencia de Publicidad de España' con sede fuera de Madrid.

Asimismo, la empresa con sede en Sevilla y de capital cien por cien privado, ha logrado entrar en el TOP Iberoamericano FICE 2019 y en el Ranking Wina del Top 100 Mundial de las Mejores agencias de Publicidad Independiente, según ha detallado el director ejecutivo de Parnaso, José Arribas.

El FICE ha evolucionado su formato y, en la edición 2019, solo ha premiado a lo mejor de la industria independiente de cada región en diferentes categorías, reduciendo los reconocimientos a un solo ganador por país. Con esta modificación, el FICE busca determinar qué agencias son las número uno de cada país.

Los criterios que sigue el FICE para otorgar esta distinción ha sido el desempeño de las Agencias y Redes Independientes en todos los festivales, los certificados de calidad y los ranking afines a la industria publicitaria en los cinco continentes entre el 1 de septiembre de 2018 y el 31 de agosto de 2019.

En esta edición han participado empresas y redes multinacionales independientes de Argentina, Brasil, Chile, Colombia, México, Perú, España, Portugal, Estados Unidos (Hispano), Bolivia, Ecuador, Costa Rica, Guatemala, República Dominicana, Panamá, Paraguay, Uruguay, Honduras y Puerto Rico.

Tras entrar en el TOP Iberoamericano FICE 2019, Arribas ha señalado que se sienten "muy agradecidos" por esta distinción. "Francamente no soy muy amigo de las etiquetas y para nada siento que seamos la mejor agencia descentralizada de España, pero los premios son estímulos y como eso hay que tomarlo", ha añadido.

Al respecto, Arribas ha sostenido que "hay que saber relativizar y darles la importancia que tienen, ya que nuestro mayor premio es el reconocimiento de nuestros clientes. Contar con su confianza y generosidad es lo que nos ha llevado junto a nuestro gran equipo humano de buena gente al lugar actual".

PREMIOS ALCANZADOS POR LA ANDALUZA

Parnaso ha destacado en el FICE gracias a los 31 premios internacionales que lleva acumulados este año 2019 como son The Communicator Awards: Oro web para GSC; Oro anuncio en prensa para ISG; Plata gráfica publicitaria para GSC; Plata vídeo para Catsa; Plata publicidad en redes sociales para Parnaso; Plata publicidad en revistas para Fresón de Palos; Plata publicidad en revistas para Domasa; Plata publicidad exterior para Caralca; Plata identidad corporativa para Caralca; Plata identidad corporativa para Meryfor.

Asimismo, ha obtenido el Wina: Bronce gráfica para Bodegas F Schatz; Mención de Honor para Obire; The Telly Awards: Plata vídeo para CATSA; Plata vídeo para Parnaso; Bronce vídeo para GSC; Summit International Awards: Oro Campaña de publicidad en prensa para ISG; Oro Anuncio de publicidad exterior para Domasa; Plata Campaña de publicidad exterior a Domasa; Bronce Vídeo de redes sociales a BMW San Pablo Motor; THE BEST OF SHOW, Anuncio de publicidad gráfica para Bodegas F.Schatz y Premio Top Agency Award.

También ha conseguido el DotCOMM Awards: Premio Platino Vídeo para BMW San Pablo Motor; Premio Oro Vídeo para Parnaso; W3 Awards: PLATA web GSC Aero; FePI: Bronce campaña integral para el cliente ISG y Mención de Honor publicidad exterior para el cliente Domasa.

Igualmente, también han destacado con galardones como MarCom Awards: Premio Platino publicidad exterior para el cliente ISG; Premio Oro Vídeo publicidad revista para el cliente Domasa; Premio Oro Vídeo video para el cliente Parnaso; Premio Mención de Honor Vídeo video para el cliente BMW San Pablo Motor; así como el Premio Mención de Honor publicidad en prensa para el cliente Bodegas F-Schatz.

En este sentido, el director ejecutivo ha reconocido que "en Parnaso somos muy consciente que todos y cada uno de los reconocimientos que nos otorgan se logran por causa directa a la intervención de nuestros clientes, por lo que es un verdadero lujo poder aprender diariamente de grandes y brillantes profesionales".

En esta línea, Arribas ha explicado que en Parnaso se declaran como "la agencia local más internacional, ya que somos una agencia con un alto compromiso de servicio con las empresas andaluzas y nacionales, pero no ocultamos nuestro marcado carácter internacional. Cada vez desarrollamos más proyectos fuera de España o trabajamos para empresas extranjeras en España", a lo que ha añadido que "es una verdadera satisfacción comprobar que nuestra reputación profesional crece internacionalmente".