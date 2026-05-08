Una persona es aislada en Alicante tras compartir vuelo con uno de los fallecidos del crucero afectado por hantavirus

Imagen de la rueda de prensa. - MINISTERIO DE SANIDAD

MADRID, 8 May. (EUROPA PRESS) -

El secretario de Estado de Sanidad, Javier Padilla, ha informado de que una persona ha sido trasladada un hospital de la provincia de Alicante tras presentar síntomas compatibles con hantavirus, después de haber compartido un vuelo con un pasajero del crucero 'MV Hondius', que posteriormente falleció.

Se le ha realizado una muestra de PCR que será enviada al Centro Nacional de Microbiología en Majadahonda, y esperan tener en 24 horas los resultados y posteriormente podría ser trasladada al Hospital Central de la Defensa Gómez Ulla de Madrid si se considerase oportuno.

"La persona ha referido síntomas compatibles, principalmente relacionados con tos, pero bienestar general. De manera inmediata, nos hemos puesto en contacto con la Dirección General de Salud Pública y en coordinación con la Consejería de Sanidad se ha procedido a su traslado preventivo y seguro a un hospital", ha señalado Padilla en una rueda de prensa en el Ministerio de Sanidad.

El protocolo se ha activado tras recibir un aviso a través del Sistema Europeo de Alertas. No obstante, Padilla ha insistido en que se trata de un caso "bastante improbable" de ser positivo, ya que la persona iba en el avión dos filas por detrás de la fallecida con hantavirus positivo. "Hubo un contacto breve porque la persona estuvo poco tiempo embarcada dentro de la nave", ha matizado.

Según ha concretado el secretario de Estado, la pasajera del crucero que finalmente falleció fue trasladada de la isla de Santa Elena a Johannesburgo (Sudáfrica) tras presentar síntomas de hantavirus. Antes de fallecer, el 25 de abril, embarcó en un vuelo comercial con destino a Ámsterdam, aunque finalmente no pudo viajar debido a su estado de salud. En ese vuelo fue donde coincidió con la persona que se encuentra aislada en Alicante.

En este contexto, Padilla ha subrayado que a la persona aislada en Alicante se le ha realizado una muestra de PCR que será enviada al Centro Nacional de Microbiología en Majadahonda, y esperan tener en 24 horas los resultados. Posteriormente podría ser trasladada al Hospital Central de la Defensa Gómez Ulla de Madrid.

Asimismo, el secretario de Estado ha comunicado que la Comunidad Valenciana está contactando con las personas que habrían estado en contacto con el caso aislado en Alicante.

Por otra parte, Padilla ha declarado que se está rastreando a otra persona que viajaba en el mismo vuelo y que también llegó a España, si bien se trata de un pasajero sudafricano que habría regresado a su país. "Es una persona de origen sudafricano que estuvo durante una semana en Barcelona y que ya ha vuelto de regreso a Sudáfrica", ha agregado Padilla, quien ha añadido que se le realizará un reconocimiento.

APROBADO EL PROTOCOLO PARA EL DESEMBARCO

Padilla también ha informado de que este viernes se han aprobado en la Comisión de Salud Pública el protocolo de manejo de personas desembarcadas del buque afectado por el brote de hantavirus, que ha contado con el apoyo de todas las comunidades autónomas.

El protocolo, acordado previamente por el Comité Técnico del Sistema de Alerta Precoz y Respuesta Rápida (SIAPR), define los criterios de actuación para el seguimiento de las personas que hayan permanecido en el barco entre el 1 de abril y el 10 de mayo de 2026, así como para los posibles contactos estrechos de casos confirmados. El documento establece las definiciones de contacto, caso probable y caso confirmado de enfermedad por virus Andes, y basado en los criterios de la Organización Mundial de la Salud.

Todas las personas consideradas contactos -aquellas que permanecieron en el barco entre el 1 de abril y el 10 de mayo o que estuvieran en contacto con un caso confirmado- deberán someterse a una cuarentena obligatoria en el Hospital Central de la Defensa Gómez Ulla, en Madrid.

Los pasajeros permanecerán en habitaciones individuales y sin visitas. Durante este periodo, se les realizará una prueba de PCR a su llegada y otra a los siete días. Además, se llevará a cabo una vigilancia activa que incluye el registro de la temperatura dos veces al día para detectar precozmente cualquier síntoma compatible.

Además, protocolo define como caso probable a cualquier contacto que desarrolle síntomas como fiebre, disnea, mialgias o vómitos. Ante esta situación, el paciente será trasladado de inmediato a una habitación de aislamiento con presión negativa.

En caso de que una prueba de laboratorio resulte positiva por el Centro Nacional de Microbiología, el paciente pasará a ser un caso confirmado y será ingresado en una Unidad de Aislamiento y Tratamiento de Alto Nivel (UATAN) hasta su recuperación clínica.

NINGUNO DE LOS CIUDADANOS ESPAÑOLES ESTÁ EN CONTRA DE LA CUARENTENA

El secretario de Estado ha afirmado que ha mantenido comunicación con los pasajeros españoles del buque y que ninguno de ellos ha manifestado oposición a cumplir la cuarentena en el Hospital Gómez Ulla.

Respecto al tiempo que los ciudadanos españoles deberán permanecer en cuarentena, Padilla no ha fijado una fecha concreta, ya que todavía debe determinarse la fecha estimada del último contacto con los pasajeros afectados, que podría situarse entre el 28 y el 30 de abril, cuando comenzaron a aplicarse medidas de higiene en el barco. En este sentido, y conforme al protocolo aprobado, la cuarentena será especialmente estricta durante los primeros siete días en el Hospital Gómez Ulla.

Por otra parte, ha subrayado que se está trabajando en un marco de confianza con los pasajeros para gestionar la cuarentena. No obstante, ha precisado que se realizará un acto protocolario en el que los pasajeros deberán firmar una información similar a un consentimiento informado, aunque sin incluir el alta voluntaria.

"LOS PASAJEROS DEL CRUCERO NO SON UN RIESGO PARA LA POBLACIÓN"

Padilla también ha informado de que la ministra de Sanidad ha mantenido una videollamada con los pasajeros españoles que se encuentran a bordo del crucero 'MV Hondius' en la que le han transmitido que no son un riesgo para la población. "Nos han transmitido que ellos no son un riesgo para la población general. Esto ya lo hemos estado diciendo, la situación existente es de riesgo muy bajo para la población general", ha detallado.

Asimismo, ha indicado que los pasajeros han transmitido una "cierta sensación de miedo o de inquietud" por algunas de las manifestaciones que se han podido hacer en contra de su llegada. "Ante esto también hemos intentado tranquilizarles mandándoles el mensaje de que las instituciones están a su lado y estamos convencidos también de que la grandísima mayoría de la población española está a su lado", ha apuntado el secretario de Estado.

Al hilo, Padilla ha asegurado que en la videollamada han podido comprobar como los pasajeros están llevando a cabo medidas higiénicas para evitar posibles contagios. "Hemos podido ver que se encuentran bien, estaban todos con sus mascarillas, con medidas de higiene respiratoria y todo de manera adecuada", ha agregado.