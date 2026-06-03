Imagen del vuelo inaugural de Level entre Barcelona y Lima (Perú). - LEVEL

BARCELONA 3 Jun. (EUROPA PRESS) -

Level ha puesto en marcha este miércoles una nueva ruta directa entre Barcelona y Lima (Perú), con un primer vuelo que ha despegado desde el Aeropuerto de Barcelona este mediodía, en el marco de la estrategia de expansión de la compañía en Latinoamérica, informa la aerolínea en un comunicado.

La compañía ofrecerá 80.000 asientos entre ambos destinos hasta marzo de 2027, con una primera oferta de 3 frecuencias semanales, los miércoles, viernes y domingos.

La Chief Commercial and Network Officer de Level, Lucía Adriver, ha afirmado que Lima es un destino relevante y estratégico, y que la nueva ruta contribuirá a acercar aún más España y Perú, facilitando los viajes y generando nuevas oportunidades de intercambio económico y turístico.