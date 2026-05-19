La Policía concluye los registros ordenados por el juez del 'caso Plus Ultra' tras imputar a Zapatero

Agentes de la Policía Nacional salen de la oficina de Zapatero en Ferraz, a 19 de mayo de 2026, en Madrid (España). La UDEF ha registrado la oficina del expresidente, así como otras oficinas relacionadas con él, como la de la empresa de sus hijas, tras da - Matias Chiofalo - Europa Press

MADRID 19 May. (EUROPA PRESS) -

Agentes de la Unidad de Delincuencia Económica y Fiscal (UDEF) de la Policía Nacional han concluido sobre las 16.00 horas desde martes los registros ordenados por el juez de la Audiencia Nacional del 'caso Plus Ultra' en el marco de la investigación contra el expresidente del Gobierno José Luis Rodríguez Zapatero, al que sitúa como "líder" de una estructura de tráfico de influencias.

Fuentes del caso consultadas por Europa Press han confirmado que los agentes han finalizado las pesquisas en Whathefav, la empresa de marketing de las hijas del expresidente, y también en Softgestor, otra de las mercantiles relacionadas con el 'caso Plus Ultra' que investiga la Audiencia Nacional.

Durante la mañana de este martes los agentes habían acudido también a realizar un registro en el despacho de Zapatero en la calle de Ferraz, frente a la sede el PSOE en Madrid.

Los agentes de la UDEF, con apoyo del Grupo Operativo de Intervenciones Técnicas (GOIT) de la Policía Nacional, han salido del despacho portando cajas precintadas. Los investigadores también se han desplazado hasta la empresa Inteligencia Prospectiva, relacionada igualmente con la investigación por un delito de tráfico de influencias y otros conexos.

Fuentes conocedoras de las pesquisas han apuntado que también hay un requerimiento de información dirigido a la empresa pública Sociedad Estatal de Participaciones Industriales (SEPI).

La investigación indaga en el presunto uso irregular de los 53 millones de euros que el Gobierno concedió a la aerolínea Plus Ultra en forma de rescate durante la pandemia.

En concreto, se centra en la influencia que podría haber ejercido Zapatero en dicha operación, a cambio de recibir fondos a través de Julio Martínez, empresario y amigo del expresidente, y que ya fue detenido en esta causa.

LÍDER DE UNA ESTRUCTURA DE TRÁFICO DE INFLUENCIAS

En su auto, el juez Calama señala que Zapatero habría ejercido de "líder" de una estructura de tráfico de influencias por la que el expresidente y sus hijas habrían recibido casi dos millones de euros. Además, le achaca la orden de crear empresas 'off-shore' fuera de España.

Por su parte, Zapatero ha asegurado en un vídeo que todas sus actividades públicas y privadas son legales y ha vuelto a negar haber realizado gestión alguna a favor del rescate millonario a la aerolínea Plus Ultra. "Jamás", ha reafirmado.

En el auto en el que cita a Zapatero como investigado, el juez rechazaba practicar un registro en el domicilio particular del expresidente del Gobierno, algo que había solicitado la Brigada Central de Investigación de Blanqueo de Capitales y Anticorrupción.

El juez entendía que no concurrían los elementos que permitan afirmar que en su casa particular pudiera conservar fuentes de prueba relevantes y aludía también a otras cuestiones como la amplia difusión mediática del caso, por lo que apuntaba a que cualquier elemento incriminatorio eventualmente habría sido ya retirado, destruido o trasladado.