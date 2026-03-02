Pollán se compromete a "empujar" el referéndum de ruptura con Mercosur, la "carta de desahucio" para el campo

El candidato de Vox a la Presidencia de la Junta, Carlos Pollán, durante un acto en Burgos - VOX

ARANDA DE DUERO (BURGOS), 2 (EUROPA PRESS TELEVISIÓN)

El candidato de Vox a la Presidencia de la Junta de Castilla y León, Carlos Pollán, ha insistido este lunes en su rechazo frontal al acuerdo de la UE con Mercosur, al que ha definido como una "carta de desahucio" y "un acta de defunción" para los agricultores y ganaderos, lo que ha escenificado mediante la ruptura de una 'copia' del documento en un acto público en el que ha participado en Aranda de Duero (Burgos).

Pollán ha precedido en el mitin al presidente de su partido, Santiago Abascal, ante unas mil personas, según fuentes de Vox, que se han congregado en la Plaza Mayor de la localidad arandina.

El candidato del partido de derechas ha denunciado las consecuencias que, a su juicio, tendrá el acuerdo con Mercosur para el sector primario de la región. Pollán ha incidido en este rechazo y ha recordado el compromiso del presidente de su formación, Santiago Abascal, de solicitar un referéndum para que los españoles decidan sobre el acuerdo.

El candidato de Vox ha mostrado su "orgullo" porque el líder de su formación se haya comprometido en Castilla y León a impulsar ese referéndum en el futuro en el Estado español, mientras que Pollán ha recalcado que "desde la junta de Castilla y León" ayudarán a "empujar" para que el referéndum contra Mercosur que, ha interpretado, promueve el "bipartidismo" en Bruselas, "salga adelante".

"Que no os engañen, siempre han sido ellos", ha señalado en referencia al Partido Popular y al PSOE, a quienes ha señalado como los impulsores del pacto en las instituciones europeas.

En su intervención, el candidato ha aprovechado para reivindicar la gestión de Vox durante su etapa en el Gobierno autonómico. "Impulsamos la modernización de regadíos, el plan de balsas o nuevas infraestructuras, de lo que ahora presumen", ha afirmado.

Asimismo, ha criticado que, tras la salida de su partido del Ejecutivo regional, se haya retomado el cumplimiento de la Agenda 2030. Por ello, ha sybrayado que su formación no participará en lo que considera "la estafa de los acuerdos del PP con el PSOE".

El candidato ha defendido la necesidad de proteger el producto nacional frente a los acuerdos comerciales que considera perjudiciales para la economía local y la soberanía alimentaria.

Pollán había comenzado el acto con un recuerdo que tiene de Aranda de Duero como jugador del Balonmano Ademar en los años 90 del siglo XX, cuando ha destacado que "pese a ganar o perder" le llegaba la energía y el empuje de la afición del entonces Balonmano Aranda (hoy Villa de Aranda).

Por su parte, Santiago Abascal ha insistido en que el acuerdo comercial con Mercosur "arruina ya definitivamente a los agricultores, y muy especialmente a los agricultores del cereal y también a los ganaderos", por lo que se ha preguntado cómo puede el PP "derrotar" a Pedro Sánchez si pactan con él en Bruselas "las políticas troncales y decisivas, que luego vienen aquí y nos las aplican en todas las instituciones".

"Luego", ha continuado, Vox se encuentra a "los del PP" que cuando negocian con ellos les dicen "no, es que esto no podemos hacerlo, porque es que esto viene de Bruselas", cuando ha enfatizado que "ellos", en referencia a los 'populares' "son Bruselas".

Por eso, ha advertido de que si tienen que negociar con el Partido Popular se van a "encontrarn con problemas legislativos y con traiciones por todos lados", lo que ha comparado con un "campo de minas" en el sentido en que van a querer cambiar cosas y el PP dirá, ha augurado, "no se puede".

IMÁGENES DISPONIBLES EN EUROPA PRESS TELEVISIÓN

URL DE DESCARGA:

TELÉFONO DE CONTACTO 91 345 44 06

