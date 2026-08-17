Posible nueva estrategia en transfusiones: se pueden refrigerar las plaquetas tres semanas y mantener su eficacia

Archivo - Plaquetas almacenadas en el Centro de Transfusión de la Comunidad de Madrid (s/n Distrito, Av. de la Democracia), centro que ha hecho un llamamiento a la población para que realice donaciones porque los hospitales de Madrid han iniciado su deses - Eduardo Parra - Europa Press - Archivo

MADRID, 17 Ago. (EUROPA PRESS) -

Médicos e investigadores de la Facultad de Medicina de la Universidad de Pittsburgh (EEUU) han demostrado que las plaquetas refrigeradas durante hasta tres semanas tienen la misma eficacia que las plaquetas almacenadas a temperatura ambiente durante un máximo de una semana.

Este hallazgo, podría ampliar de forma segura el suministro vital a pacientes con hemorragias de todas las edades y extender esta terapia vital a zonas rurales y hospitales comunitarios.

Las plaquetas son el componente de la sangre que favorece la coagulación, sella cortes y desgarros en los vasos sanguíneos y detiene la pérdida de sangre.

Los resultados del ensayo 'CHIPS' ('Chilled Platelet Study') se han publicado en 'JAMA' y están siendo considerados por la Administración de Alimentos y Medicamentos de los Estados Unidos (FDA, por sus siglas en inglés) y otros países para revisar las regulaciones sobre el uso de plaquetas refrigeradas almacenadas hasta por 21 días en pacientes con hemorragia activa.

De los 2,5 millones de unidades de plaquetas a temperatura ambiente que se recogen anualmente en EEUU, entre el 10 y el 20 por ciento se desperdician debido a su corta vida útil, lo que supone un coste de 300 millones de dólares para los hospitales, según una investigación reciente publicada en la revista 'Hematology'.

"Nuestros hallazgos podrían tener importantes beneficios para la salud pública internacional", ha afirmado el autor principal, Philip Spinella, profesor de cirugía y medicina de cuidados intensivos en la Facultad de Medicina de Pitt y codirector del Centro de Investigación de Medicina Transfusional y de Trauma de Pitt .

Según Spinella, la investigación mejorará drásticamente la disponibilidad de plaquetas, a la vez que reducirá el desperdicio, lo que permitirá a los hospitales que no se encuentran en las grandes ciudades disponer de este producto sanguíneo vital para los pacientes con hemorragias.

Actualmente, las plaquetas donadas se almacenan convencionalmente a temperatura ambiente con una vida útil de 5 a 7 días. Estudios iniciales realizados hace medio siglo en voluntarios sanos llevaron a los organismos reguladores a creer que refrigerar las plaquetas para prolongar su vida útil las hacía menos efectivas.

Sin embargo, estudios preclínicos recientes indicaron lo contrario, por lo que Spinella y sus colegas diseñaron 'CHIPS' para realizar pruebas seguras con plaquetas refrigeradas almacenadas durante periodos de tiempo cada vez mayores, hasta 21 días. El ensayo incluyó a 1.000 pacientes pediátricos y adultos sometidos a cirugía cardíaca en 27 centros de Estados Unidos y Australia, desde diciembre de 2021 hasta marzo de 2025.

MISMA EFECTIVIDAD QUE LAS PLAQUETAS A TEMPERATURA AMBIENTE

Los pacientes fueron asignados aleatoriamente para recibir plaquetas estándar a temperatura ambiente, almacenadas durante menos de siete días, o plaquetas refrigeradas. Cada 200 participantes tratados, analistas de datos independientes revisaban los resultados. Si las plaquetas refrigeradas tenían el mismo rendimiento que las almacenadas a temperatura ambiente, se añadían hasta cinco días a la antigüedad de las plaquetas refrigeradas utilizadas y se reclutaban otros 200 participantes, hasta un máximo de 21 días.

El equipo de investigación descubrió que las plaquetas refrigeradas hasta por tres semanas eran igual de efectivas para tratar hemorragias que las plaquetas a temperatura ambiente almacenadas hasta por una semana. Dado que los bancos de sangre pueden tardar hasta dos días en procesar las donaciones, este hallazgo podría extender la vida útil de las plaquetas para el control de hemorragias casi cuatro veces.

"En general, los hospitales rurales y comunitarios simplemente no pueden justificar el almacenamiento de plaquetas a temperatura ambiente, ya que no atienden a suficientes pacientes con hemorragias graves, por lo que el desperdicio superaría con creces el beneficio, algo que la frágil cadena de suministro de sangre de nuestro país no puede soportar", ha afirmado el coautor Michael Boisen, anestesiólogo cardiotorácico y director médico del Programa de Gestión de Sangre del Paciente de UPMC.

"Por lo tanto, si podemos extender de forma segura la vida útil de las plaquetas y reducir el desperdicio, imaginen a cuántas personas más podríamos ayudar", ha añadido Boisen.

Más del 97 por ciento de las plaquetas se donan mediante aféresis, un proceso en el que la sangre del donante fluye desde un tubo insertado en su brazo hasta una máquina que recolecta las plaquetas y devuelve el resto de la sangre al donante.

La edad de los donantes de plaquetas ha aumentado constantemente durante la última década, y los donantes más jóvenes no están reemplazando a la base de donantes de mayor edad con la suficiente rapidez para satisfacer la demanda, según datos de Vitalant, que suministró las plaquetas para el estudio y es uno de los mayores proveedores de servicios de sangre y bioterapias sin fines de lucro del país.

"Alrededor del 15 por ciento de los hospitales pueden experimentar uno o más retrasos en las transfusiones de plaquetas cada mes debido a la escasez de suministros", ha resaltado Ralph Vassallo, director médico y científico de Vitalant, quien ha agregado que "una vida útil de 21 días para las plaquetas almacenadas en frío reducirá las tasas de caducidad y garantizará la disponibilidad de plaquetas en los hospitales cuando se produzca un aumento repentino de la demanda".

EL ENSAYO INCLUYE NIÑOS Y BEBÉS

Un aspecto único del ensayo es que incluyó a niños y bebés desde el principio. Por lo general, los ensayos clínicos que no están dirigidos específicamente a poblaciones pediátricas excluyen a los niños.

"Considero que no es ético no incluir a niños en un ensayo clínico cuando no existe una razón biológica racional para excluirlos", ha indicado Spinella.

Así, de los 1.000 participantes en el ensayo, aproximadamente un tercio eran niños. "Lo cual tiene sentido, ya que son los más pequeños quienes sufren mayor sangrado durante la cirugía cardíaca y quienes con mayor frecuencia se benefician de las plaquetas. Esperamos que nuestro ensayo motive a otros a incluir a niños en sus investigaciones", ha finalizado Spinella.