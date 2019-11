El presidente de Melilla invita al Rey Don Felipe a visitar la ciudad en 2020

Publicado 28/11/2019 23:21:59 CET

MADRID/MELILLA, 28 Nov. (EUROPA PRESS) -

El presidente de la Ciudad Autónoma de Melilla, Eduardo de Castro (Ciudadanos), ha invitado al Rey Don Felipe a visitar la ciudad española del norte de África en marzo de 2020 con motivo del 25º aniversario de la aprobación de los Estatutos de Autonomía de Melilla un 15 de marzo de 1995.

Así lo ha anunciado De Castro tras concluir la audiencia que concedió este jueves el monarca al presidente melillense en el Palacio de la Zarzuela, dentro de la ronda de encuentros que mantiene el Rey Don Felipe con los distintos presidentes de comunidades autónomas.

De Castro ha destacado que el Rey "se ha comprometido a que siempre estará ahí" y ha asegurado que "le gustaría venir, aunque todo depende de su agenda", motivo por el que Eduardo de Castro dice que "me he permitido incluso sugerirle una fecha" para esta hipotética visita a la única autonomía, junto con Ceuta, que aún no ha recorrido Don Felipe desde que se convirtió en Rey de España el 19 de junio de 2014.

La primera autoridad melillense, único diputado de Cs en la Asamblea de Melilla y que gobierna gracias a la coalición que forma con CPM (8 diputados) y PSOE (4) frente a una oposición integrada por diez parlamentarios del PP y dos de Vox, ha aseverado que el jefe del Estado "tiene un conocimiento exacto de la situación de Melilla".

Eduardo de Castro ha manifestado que el monarca "se ha interesado por la inmigración y por la frontera", dos de los principales problemas que padece la ciudad autónoma, "y nos ha dejado claro el apoyo que nos brinda la Corona".

El presidente melillense ha señalado que el Gobierno que él representa (Cs, PSOE y CPM) "también apoya al Rey y a la Corona en general", y ha confiado en que esa visita se materialice "para ayudar a paliar el sentimiento de insularidad que tenemos en Melilla".