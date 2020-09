El presidente del TSJA ve "muy desafortunada" la ausencia del Rey en Barcelona y que el Gobierno "no ha gestionado bien"

SEVILLA, 28 Sep. (EUROPA PRESS) -

El presidente del Tribunal Superior de Justicia de Andalucía (TSJA), Lorenzo del Río, ha considerado este lunes que la ausencia del Rey Felipe VI en el acto de entrega de despachos a los nuevos jueces en Barcelona el pasado viernes fue "muy desafortunada", al tiempo que ha lamentado que no se buscara una fórmula para que el monarca pudiera estar presente. "Cuando no se gestiona bien como se ha hecho aquí, cuando no hay transparencia, surgen todos estos problemas que ha habido de interpretación", ha abundado.

En una entrevista en Canal Sur Televisión, recogida por Europa Press, Del Río ha defendido la presencia del Rey en dicho acto "no sólo por el valor simbólico que siempre ha tenido su presencia sino también por la implicación institucional o constitucional que conlleva pues se tratan de unos nuevos jueces que se incorporan a ejercer un poder del Estado en nombre precisamente del Rey".

"Hubiera sido bueno haber buscado una fórmula para que el Rey hubiera estado presente", ha agregado el presidente del TSJA, que cree que la asistencia del monarca "es muy importante en este tipo de actos, por eso siempre ha estado".

Y es que, a su juicio, este acto es similar a la inauguración de cada una de las legislaturas, acto al que siempre acude el Rey. "La entrega de despachos es un acto muy similar, se trata de unos servidores públicos que por primera vez acceden a ese servicio de tutela judicial efectivo al incorporarse a un poder estatal, y el Rey siempre está y ha querido estar en ese acto", ha afirmado.

"Es una pena que el Rey no estuviera", ha sostenido Lorenzo del Río, que ha advertido de que "la sociedad, lo que cada vez pide más, es un ejercicio de transparencia y honestidad", de ahí que defienda que el Gobierno debería explicar por qué no era conveniente la asistencia de Felipe VI, o haber cambiado las fechas si era necesario porque "siempre hay fórmulas para intentar", y si finalmente entienden que no debe ir, "se dice, y que el ciudadano razone y asuma en conciencia si ha sido correcta la decisión".

De otro lado, preguntado por el anuncio del comienzo de tramitación de los indultos para los condenados en el juicio del 'Procés', el presidente del TSJA, tras recordar que esta figura es una "reminiscencia histórica que viene del absolutismo", ha defendido que su utilización "tiene que estar dotada de mucha racionalidad, utilidad, de un sentido de justicia y de un sentimiento unánime con la sociedad".

Sobre las reformas legales que pudieran afectar al delito de sedición, ha opinado que "la ley se puede ir modificando" y que esto "podría venir por que las sentencias están viendo que hay problemas de interpretación". "Cualquier reforma legal tiene que estar adecuada al sentido que tiene la ley, que es un precepto que tiene que ser racional y tener utilidad pública", ha agregado antes de incidir en que cualquier cambio no puede responder "a intereses particulares o rentabilidades de otro tipo".