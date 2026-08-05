Detienen a dos hombres en Mogán (Gran Canaria), uno era buscado por la justicia y otro por hurto

Archivo - Policía Local de Mogán (Gran Canaria) - CEDIDO POR POLICÍA LOCAL DE MOGÁN (GRAN CANARIA)

LAS PALMAS DE GRAN CANARIA 5 Ago. (EUROPA PRESS) -

La Policía Local de Mogán, en Gran Canaria, ha detenido a dos hombres en la zona de Puerto Rico, uno de ellos tenía una orden judicial de búsqueda, detención y personación, mientras que el otro fue arrestado por un presunto delito de hurto en un supermercado.

La primera intervención se desarrolló el 2 de agosto, sobre las 21.30 horas, durante un dispositivo estático de control de vehículos en la avenida Las Palmeras de Puerto Rico. En el transcurso del mismo, los agentes dieron el alto a una furgoneta, de cuyo interior salía un fuerte olor a marihuana.

Por este motivo, los agentes decidieron realizar una inspección del vehículo e identificaron a sus ocupantes, comprobando que uno de ellos tenía una orden judicial de búsqueda, detención y personación en vigor, dictada por un juzgado de Las Palmas de Gran Canaria, según ha informado el Ayuntamiento de Mogán en nota de prensa.

Esto motivó su detención y traslado a las dependencias policiales para la instrucción de las diligencias, siendo posteriormente puesto a disposición de la Guardia Civil.

En cuanto a la segunda actuación se produjo el 3 de agosto sobre las 12.30 horas cuando la sala operativa de la Policía Local recibió un aviso por un presunto hurto en un supermercado situado en las inmediaciones de la playa de Puerto Rico.

En este caso un agente de la Unidad de Tráfico fue requerido por el conductor de un vehículo de reparto, que informó de que dos individuos estaban en una parada de guaguas próxima y uno de ellos acababa de abandonar el establecimiento tras sustraer diversos productos.

Seguidamente los agentes se desplazaron al lugar, localizando a dos personas, coincidiendo una de ellas plenamente con la descripción facilitada tanto por el testigo como por el personal del supermercado.

Tras inspeccionar la bolsa que portaba el sospechoso, los agentes recuperaron diversos artículos, entre ellos varias botellas de bebidas alcohólicas, que fueron reconocidos por el responsable del establecimiento como pertenecientes al supermercado.

Los efectos fueron restituidos y se instruyeron diligencias por un presunto delito leve de hurto, que fue remitido a la Guardia Civil para la continuación de la investigación.