Puerto Rico.- La Roda recibirá a 14 equipos de baloncesto de seis países en el Torneo U12 Future Stars del 1 al 5 de julio

Presentación del Torneo Internacional La Roda U12 Future Stars. - JCCM

ALBACETE, 23 Jun. (EUROPA PRESS) -

El Torneo Internacional La Roda U12 Future Stars celebrará su vigésimo octava edición del 1 al 5 de julio en La Roda, donde reunirá a 14 equipos procedentes de España, Alemania, Bélgica, Italia, Emiratos Árabes Unidos y Puerto Rico.

Durante la presentación del torneo, en la que ha participado el director general de Juventud y Deportes, Carlos Yuste, se ha valorado el trabajo realizado durante casi tres décadas por el Club Polideportivo La Roda para convertir esta cita en una referencia del baloncesto de cantera.

Asimismo, según informa el Gobierno regional, se ha destacado que eventos de estas características fomentan valores como la convivencia, el esfuerzo, la amistad y los hábitos de vida saludables, al tiempo que ofrecen a cientos de niños y niñas una experiencia deportiva y personal única.

Entre los participantes figuran algunas de las canteras más prestigiosas del panorama internacional, de equipos como Real Madrid, Würzburg Baskets, Telekom Baskets Bonn, Dubai Basketball o Team Barea.