Un representante de Icon Multimedia en México dice que el país azteca "no admite lo que se le viene encima"

PALENCIA, 22 Mar. (EUROPA PRESS) -

El representante comercial de Desarrollo de Negocio del área de Latinoamérica de la empresa palentina Icon Multimedia, José Ramón Casado García, no podía imaginar en febrero que su estancia en Ciudad de México iba a acortarse unas tres semanas.

Casado, tenía previsto volver a España de su segunda estancia en el país azteca el 4 de abril, donde ya estuvo trabajando durante ocho meses el pasado año, excepto el mes de julio que regresó a casa por vacaciones. "No quiero desvincularme de mi tierra" señala este palentino relacionado durante años con el área comercial en diferentes empresas locales, y durante esta segunda estancia, en la que tenía previsto para el año 2020, alternar dos meses allí y uno aquí, se permite "no perder el contacto" con sus familiares y amigos.

No fue un terremoto, la inseguridad del DF, ni la falta de negocio lo que ha hecho que José Ramón Casado abandone aquella tierra "temporalmente", sino una pandemia mundial que aún está dando sus primeros coletazos en el país mexicano.

"Cuando yo me fui los casos aun eran muy reducidos, no superaban la veintena" afirma, pero hay que tener en cuenta que el Gobierno de aquel país "no ha querido admitir lo que se les viene encima" ya que con los primeros fallecidos incluso "desmentía" que hubieran muerto por el coronavirus.