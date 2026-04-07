El hermano de Koldo fue a Ferraz dos veces a por sobres con dinero y viajó a Dominicana por encargo de Aldama

MADRID, 7 Abr. (EUROPA PRESS) -

Joseba García, el hermano del exasesor ministerial Koldo García, ha reconocido este martes en el juicio en el Tribunal Supremo por las presuntas irregularidades en la compra de mascarillas que acudió dos veces a la sede del PSOE en la calle Ferraz de Madrid para recoger sobres con dinero, así como que viajó a República Dominicana y recogió un sobre con documentación como favor a Víctor de Aldama.

"Yo solamente he estado allí dos veces que recuerde y las dos para eso, no he vuelto nunca más", ha contestado en su declaración como testigo al ser preguntado si recogió dinero en Ferraz. Lo ha dicho en respuesta a su abogada --también letrada de Koldo García-- y tras rechazar contestar previamente a las acusaciones, al alegar que está investigado en otra causa en la Audiencia Nacional.

En concreto, el hermano de Koldo García ha contestado con un "sí" a la pregunta de su abogada de si había ido a la sede del Partido Socialista en Ferraz a recoger "algún sobre con dinero en metálico para su hermano, para Patricia --en referencia a Patricia Uriz, su expareja-- o para alguien de su entorno".

Según ha indicado, siempre le pedían el DNI para identificarse en el acceso a Ferraz. "Ellos me decían dónde tenía que subir, no me acuerdo de la planta; subo y ella me dice: 'toma, aquí tienes el dinero", ha relatado, indicando que esa persona en Ferraz podría ser alguien de nombre Celia.

Joseba García también ha reconocido que sí era conocedor de la "mecánica habitual" de su hermano, en la etapa de asesor de Ábalos, de ir con tres sobres "atendiendo a si los gastos eran del PSOE, del Ministerio o gastos personales". "Sí, era una manera de llevar su contabilidad o su control", ha dicho.

FAVORES A LA EXPAREJA DE ÁBALOS

El hermano del exasesor de Ábalos en su etapa como ministro y secretario de Organización del PSOE ha justificado que cumpliera el deseo de Víctor de Aldama de viajar a Punta Cana aprovechando que tenía billetes para volar a Santo Domingo, una petición que ha dicho que se le hizo a través de su hermano Koldo.

Joseba García ha vinculado estos dos viajes a República Dominicana con su interés en un negocio relacionado con la pitaya y por una relación afectiva con una mujer, negando cualquier relación con una entrega de dinero. "Era coger unos documentos que les hacían falta a ellos aquí y volver, ya está", ha dicho.

En este sentido, el hermano de Koldo ha asegurado que su relación con Aldama también incluyó la entrega de 400 euros suyos a Jéssica Rodríguez, expareja de Ábalos, lo que hizo por requerimiento de su hermano Koldo.

"Fueron 400 euros en un viaje; yo se los di y ya está, no pasa nada", ha señalado Joseba García, que también ha dicho que ayudó a Jéssica Rodríguez a rellenar los partes de trabajo en la empresa pública Ineco --adscrita al Ministerio de Transportes--, y en la que ambos estaban empleados.

"La conozco una vez en Ineco, ni la contraté ni solicité contratación ni la conocía de nada. No he sido su jefe, ni siquiera su superior, era un compañero de trabajo", ha señalado sobre Jéssica Rodríguez, aunque reconociendo que luego sí entablaron una amistad. "Un amigo sí hace favores personales: tenía las llaves de su casa cuando se iba de viaje y cuidaba a su gato", ha revelado.

Otro de los "favores" --como él mismo ha dicho-- fue pagar dos mensualidades del piso en Madrid en el que ella vivía. "Me llamó mi hermano y me pide que, por favor, lo haga, y yo lo hago", ha contestado a su abogada, apostillando que en esos momentos ya había terminado la relación entre el exministro y Jéssica Rodríguez.

También por petición de su hermano Koldo, Joseba ha asegurado que viajó de Benidorm a Valencia para entregar a Ábalos un sobre. A preguntas del abogado del exministro, ha precisado que dicho sobre fue abierto por agentes de la Guardia Civil que lo interceptaron cuando viajaba en coche.

"Me pasaron a la parte trasera de un furgón y nunca estoy presente cuando están registrado", ha señalado, añadiendo que cuando regresó vio que el sobre estaba en la parte trasera de su coche "medio abierto".

NIEGA INCREMENTO PATRIMONIAL ILÍCITO

Dentro de esos favores, Joseba García ha justificado que él se hiciera cargo de una transferencia de 12.200 euros para pagar una "factura de la liquidación del régimen económico matrimonial" de Ábalos tras la separación de éste último en un momento en el que "estaba a palos" con su exmujer y sin dinero en efectivo, como le relató el hijo del exministro.

El hermano del exasesor de Ábalos también ha rebatido, a preguntas de su abogado, la tesis de la Unidad Central Operativa (UCO) de que tuviera un incremento patrimonial contando con 224.000 euros en efectivos, supuestamente relacionado con los contratos investigados por las mascarillas en la pandemia o con su papel como presunto testaferro de Koldo.

"Todo mi patrimonio está reflejado en mis declaraciones de la renta, se refleja hasta el último duro", ha señalado, aludiendo a liquidaciones por una separación matrimonial y una compra de una casa de 140.000 euros, aunque con el 80% hipotecado, así como la compra-venta de un coche o de motos.

Precisamente uno de estas compras fue el motivo por el que contactó con Aldama, con el que llegó a hablar, según ha indicado, en ocho ocasiones a raíz de que le compró un Volkswagen Passat. "Fue la peor compra que he hecho en mi vida; tuve que deshacerme de ese vehículo como chatarra", ha sostenido.

UNO DE LOS SOCIOS DE ALDAMA IMPUTADO RECHAZA DECLARAR

Ignacio Díaz Tapia, uno de los socios de Aldama, ha entrado a la Sala después de la declaración de Víctor Ábalos, el hijo del exministro, para comparecer como testigo y se ha acogido a su derecho a no responder por su condición de investigado en el 'caso Koldo' que se investiga en la Audiencia Nacional.

El presidente del tribunal, Andrés Martínez Arrieta, le ha informado de que, "como imputado, no tiene obligación de declarar o de confesarse culpable", aunque le ha "instado" a hacerlo.

Acompañado de su abogado, Díaz Tapia ha avanzado antes de que las partes le interrogasen que no iba a contestar a las preguntas, como así ha terminado haciendo. El testigo solo ha manifestado que la única vez que ha estado en el Ministerio de Transportes "fue para acompañar a un equipo médico para hacer unas pruebas médicas".