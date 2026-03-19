Planas (CAEB) anima a las empresas de Baleares a compartir su experiencia en turismo con República Dominicana. - CAEB

PALMA 19 Mar. (EUROPA PRESS) -

La presidenta de la Confederación de Asociaciones Empresariales de Baleares (CAEB), Carmen Planas, ha animado este jueves a las empresas de Baleares a compartir con República Dominicana la experiencia en turismo y transformación digital.

Planas, la vicepresidenta de la patronal, Carolina Quetglas, y el presidente de la Comisión de Investigación, Desarrollo e Innovación de CAEB, José Mañas, han liderado la I Cumbre empresarial Baleares-República Dominicana organizada por la patronal balear en el Hotel Embajador de Santo Domingo.

"Nuestro propósito es compartir nuestro talento y experiencia en turismo y transformación digital con las empresas de República Dominicana", ha afirmado Planas durante la clausura de la jornada empresarial.

Medio centenar de representantes empresariales asociados a CAEB y de compañías baleares afincadas en el Caribe realizaron una jornada de trabajo networking con empresarios locales con el objetivo de favorecer alianzas, detectar oportunidades de colaboración y compartir conocimiento en materia de talento, turismo y transformación digital.

"Nuestros empresarios han puesto el foco en el desarrollo de estrategias de transformación digital que reviertan en la resiliencia de las infraestructuras de telecomunicaciones, además de la digitalización de los recursos naturales para, a través de la observación y predicción avanzada de su comportamiento, poder diseñar planes estratégicos que deben revertir en la gestión de los recursos hídricos, la gestión de los fenómenos extremos acentuados por el cambio climático, de la energía, de las telecomunicaciones", ha explicado Mañas.

En relación con el turismo, Quetglas ha indicado que las cadenas hoteleras de Baleares han pasado de una lógica más clásica de gran resort aislado a otra donde pesan más la sostenibilidad reputacional, la contratación local, la capacitación y la integración con socios dominicanos.

"Pero el equilibrio entre beneficio local y lógica de enclave sigue siendo el gran debate pendiente del modelo", ha añadido.

Para la vicepresidenta de la patronal, el turismo que se exporta desde Balares es un ejemplo real de colaboración público-privada y también privada-privada, facilitando soluciones en clave de destino y proyectos de innovación aplicada.

"El turismo del futuro se construye con datos, tecnología, talento y gobernanza. Esta es la gran aportación del modelo balear: demostrar que un destino turístico puede evolucionar desde el crecimiento hacia la gestión inteligente", ha concluido.

MESA BILATERAL, RETOS COMPARTIDOS

Tras el encuentro empresarial se desarrolló una mesa bilateral institucional para exponer el modelo de colaboración público-privada desarrollado en Baleares a las autoridades dominicanas.

En la reunión ha participado la presidenta del Govern, Marga Prohens, que ha destacado que Baleares ha llegado a ser un destino turístico líder y competitivo gracias al talento empresarial y a empresas familiares que han pasado de generación en generación, gracias a compañías que han apostado por el mercado internacional y gracias a empresarios que asumen el riesgo de invertir, de innovar y de crear empleo.

"Por eso desde el Govern siempre vamos a defender algo muy claro. El éxito de Baleares es también el éxito de sus empresarios", ha apuntado, aunque ha indicado que los liderazgos no se mantienen por inercia, sino "evolucionando, innovando y anticipándose a los cambios".