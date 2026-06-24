Rey Felipe.- María Guardiola traslada al Rey la "realidad" de Extremadura: "Crece con lealtad a los valores democráticos"

El Rey Felipe VI recibe en audiencia a la presidenta de la Junta de Extremadura, María Guardiola, en el Palacio de La Zarzuela, a 24 de junio de 2026, en Madrid (España). La reunión se produce en el marco de la ronda de contactos habituales con los mandat - Alberto Ortega - Europa Press

MADRID 24 Jun. (EUROPA PRESS) -

El Rey Felipe VI ha recibido en audiencia este miércoles a la presidenta de la Junta de Extremadura, María Guardiola, después de volver a ser investida por segunda ocasión como mandataria autonómica. La dirigente 'popular' ha trasladado al monarca la "realidad" de una región "que crece con lealtad a los valores democráticos".

"Gracias a Su Majestad el Rey por estar siempre atento a los retos y a las necesidades de Extremadura. En la audiencia de hoy, he trasladado la realidad de una región que crece, con responsabilidad y lealtad a los valores democráticos", ha explicado Guardiola en un mensaje en 'X', recogido por Europa Press.

María Guardiola estaba citada en el Palacio de la Zarzuela a las 17.00 horas de este miércoles 24 de junio, donde ha mantenido un encuentro con el Rey Felipe VI como suele ser habitual cuando se elige a un presidente autonómico.

La Casa Real también ha emitido una pequeña nota sobre el encuentro en la que destacan la trayectoria de María Guardiola en la política local y autonómica, a la vez que pone en valor que es la primera mujer presidenta de la región.

De esta manera, el Rey ha recibido a Guardiola después de que fuera investida como presidenta de la Junta de Extremadura el pasado 22 de abril con los votos a favor de PP y Vox.

Las elecciones en Extremadura se celebraron en diciembre del año pasado y abrieron un ciclo electoral autonómico en el que le siguieron comicios en Aragón, Castilla y León y Andalucía.

También suele ser habitual que los nuevos mandatarios autonómicos acudan al Palacio de La Moncloa para reunirse con el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, aunque todavía no se ha dado esa cita.