El Rey Felipe VI recibe en audiencia a la fiscal general del Estado, Teresa Peramato, en el Palacio de La Zarzuela, a 8 de septiembre de 2026, en Madrid (España). La fiscal general ha hecho entrega al Rey de la Memoria Anual de la Institución, que recoge - Alejandro Martínez Vélez - Europa Press

MADRID 8 Sep. (EUROPA PRESS) -

La fiscal general del Estado, Teresa Peramato, ha entregado este martes al Rey Felipe VI y el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, la Memoria Anual de la Fiscalía correspondiente a 2025 y previo a su primer discurso en la apertura del año judicial como jefa del Ministerio Público este jueves.

Así lo han comunicado tanto la Fiscalía General, la Casa Real y el Gobierno, recordando que la Memoria recoge la actividad del Ministerio Fiscal desarrollada durante el año inmediatamente anterior al de su publicación, así como datos sobre la evolución de la criminalidad, la prevención del delito y las reformas convenientes para una mayor eficacia de la justicia.

Este documento incluye las observaciones contenidas en las memorias elevadas por los fiscales de los distintos órganos al fiscal general del Estado y debe remitir copia también a las Cortes Generales y al Consejo General del Poder Judicial (CGPJ).

La entrega del documento al jefe del Estado y al del Ejecutivo es un acto habitual previo a la celebración de la apertura del año judicial. El contenido completo se hará público este jueves coincidiendo con ese acto, que se celebrará en el Tribunal Supremo y estará presidido por Felipe VI.

Será el primer acto de apertura del año judicial de Peramato como fiscal general tras tomar posesión en diciembre del año pasado después de que el Supremo condenara a dos años de inhabilitación a su antencesor en el cargo, Álvaro García Ortiz.