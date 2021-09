El Poder Judicial cursa la invitación al Rey para que presida en Barcelona la entrega de despachos a los nuevos jueces

En 2020 Felipe VI no asistió a este acto al que tradicionalmente acude a pesar de que la Casa del Rey confirmó en un principio su asistencia

MADRID, 13 Sep. (EUROPA PRESS) -

El Poder Judicial ya ha cursado la invitación al Rey Felipe VI para que presida el acto de entrega de despachos a los nuevos jueces que se celebrará en Barcelona, un evento al que tradicionalmente asiste el monarca a excepción de 2020, cuando comunicó su decisión de no asistir.

Fuentes del Poder Judicial, consultadas por Europa Press, confirman que este 2021, como es tradición, se ha cursado esa invitación a la Casa del Rey, si bien apuntan que hasta el momento no se ha decidido cuándo tendrá lugar esa entrega de despachos. Se valora su celebración antes de que finalice el año.

En caso de que el Rey Felipe VI acepte, la normalidad regresaría a este evento después de que en 2020 no presidiera por primera vez el acto de entrega de despachos a los nuevos jueces. Entonces, la Casa Real comunicó al Consejo General del Poder Judicial (CGPJ) su decisión de no asistir, pese a ser invitado con normalidad como todos los años.

Según fuentes, en esa ocasión, el órgano de gobierno de los jueces había cursado la invitación, que fue aceptada por Casa Real, ya que contestó confirmando su asistencia. Sin embargo, el CGPJ recibió una nueva comunicación en la que se informaba de que el Rey finalmente no acudiría a la entrega de despachos.

Era la primera vez que, desde que accedió al trono en junio de 2014, Felipe VI no acudía a este acto que se celebra en Barcelona, donde tiene su sede la Escuela Judicial. Sin embargo, las mismas fuentes consultadas señalaron que no era la primera vez que un monarca no presenciaba la entrega de despachos.

EL AÑO PASADO SE CELEBRÓ EN MADRID

A expensas de lo que ocurra en este 2021, el año 2020 era el segundo año consecutivo en el que este acto sufría cambios en su normal celebración, ya que en 2019 con motivo del 40 aniversario de la Constitución se trasladó a Madrid, donde sí estuvo presente Felipe VI.

La entrega de despachos es uno de los pocos actos anuales relacionados con el Poder Judicial a los que asiste el Rey. Uno de ellos es la Apertura del año judicial, que tuvo lugar la semana pasada en el Tribunal Supremo y que fue presidido por Felipe VI, como también viene siendo habitual.

Debido a esta nada habitual ausencia, en 2020 las asociaciones de jueces pidieron explicaciones tanto al Gobierno como al CGPJ. De hecho, la Asociación Profesional de la Magistratura (APM) demandó en un comunicado que el Ejecutivo de Pedro Sánchez diera explicaciones sobre los verdaderos motivos por los que el rey finalmente no iba a asistir, ya que según varios medios de comunicación el origen estaba en que el Gobierno había "aconsejado" su ausencia por "razones de seguridad".