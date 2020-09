Rey Felipe.- Presidente TSJ de Asturias dice que sería un honor que el Rey estuviese en la entrega de despachos en Barcelona

OVIEDO, 24 Sep. (EUROPA PRESS) -

El presidente del Tribunal Superior de Justicia de Asturias, Jesús Chamorro, se ha referido este jueves al hecho de que por primera vez el rey Felipe VI no presida la entrega de despachos de los futuros jueces, que tradicionalmente se realiza en Barcelona, por ser la ciudad donde se ubica la Escuela Judicial y ha asegurado que "él al menos no conoce las circunstancias por las que no asistirá", destacando la importancia de esa presencia.

"El Rey no asistirá por circunstancias que no han sido esclarecidas, al menos yo las desconozco", ha indicado Chamorro, que ha indicado que "sería un honor para los jueces y una manera de cumplir con la Constitución que el Rey acudiese a esa entrega de despachos".

Así, ha indicado que para los jueces de nuevo ingreso "después de duros años de estudio culminar esa fase con la entrega de despachos de mano de su Majestad es todo un símbolo para ellos y para la sociedad en general".

En este sentido ha considerado que los jueces necesitan un mayor apoyo y aliento por parte de la sociedad y la presencia del Rey en ese acto es un símbolo más de ese apoyo y supone además una forma de exteriorizar como el sistema constitucional se sostiene con tres poderes y con un Jefe del Estado que simboliza la unidad y permanencia del Estado y sus instituciones.

Chamorro hacía estas declaraciones en el acto de cese de las dos juezas en prácticas de la última promoción que este jueves recibirán sus despachos en Barcelona. Se trata de Beatriz Alfaro Gutiérrez y Teresa Cecchini Maillo que han desarrollado sus prácticas en los juzgados de Primera Instancia 9 y 11 de Oviedo respectivamente.